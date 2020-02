Prezydent podpisał ustawę, która ma zwiększyć efektywność kontroli żywności

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa powierza zadania w zakresie nadzoru nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych, wykonywane dotychczas przez Inspekcję Handlową – Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Przekazanie zadań ma na celu zwiększenie efektywności systemu urzędowej kontroli żywności w Polsce, m.in. szybsze eliminowanie produktów o jakości niezgodnej z wymaganiami. W ramach nadzoru nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych w obrocie detalicznym Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych zostanie powierzona również kontrola żywności w restauracjach i działalności cateringowej.Jednocześnie istotną zmianą wprowadzaną w ustawie w związku z przejęciem zadań przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych jest wzmocnienie roli nadzorczej Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych nad wojewódzkimi inspektorami jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w zakresie merytorycznego wykonywania przez nich obowiązków ustawowych. Ustawodawca wprowadził uprawnienie Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych do nadzorowania kontroli wykonywanych przez wojewódzkich inspektorów jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz wydawania wytycznych i poleceń oraz umożliwił Głównemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych zwracanie się do wojewody o odwołanie wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w przypadku, gdy jego działanie będzie zagrażało prawidłowemu wykonywaniu zadań przez inspekcję.

Ponadto inne, szczegółowe rozwiązania merytoryczne wprowadzane w ustawie dotyczą: przejęcia przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych kontroli oznakowania wprowadzanych do obrotu produktów genetycznie zmodyfikowanych oraz oznakowania genetycznie zmodyfikowanej żywności, czy dodania obowiązku prowadzenia kontroli w zakresie prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.