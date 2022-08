Private Equity wierzy w Żabkę. Sieć ma na razie trzech inwestorów

Przez ostanie lata widzimy imponujący wzrost sieci Żabki. Zarówno ilościowo jak i jakościowo. Na pewno widoczny jest też potężny rozwój Żabki w obszarze digitalowym.

Obecnie sieć ma 3 inwestorów.

- Najcenniejszym aktywem jest zaufanie. Grupa Żabka dokłada wszelkich starań, aby sprostać rosnącym oczekiwaniom inwestorów, którzy dziś zwracają uwagę nie tylko na wyniki finansowe, ale też wiarygodność biznesu i transparentną komunikację. Jesteśmy dumni, że cieszymy się zaufaniem globalnych liderów rynku Private Equity - podaje Grupa Żabka.

CVC Capital Partners

W lutym 2017 r. podano, że fundusz private equity CVC Capital Partners, właściciel m.in. PKP Energetyka, porozumiał się odnośnie przejęcia spółki Żabka Polska od Mid Europa Partners. Wartość transakcji nie została podana do publicznej wiadomości. Strony poinformowały jedynie, że sprzedaż Żabki jest największą transakcją w historii polskiego rynku detalicznego handlu spożywczego i zarazem największą transakcją wyjścia funduszu private equity z inwestycji przeprowadzonej w Polsce. Media spekulowały wtedy, że za Żabkę zapłacono ponad miliard euro!

Kiedy CVC odkupował udziały sieć liczyła ok. 4,5 tys. sklepów prowadzonych przez ok. 3 tys. przedsiębiorców.

CVC Capital Partners jest światowym liderem rynku globalnych funduszy Private Equity i kredytów. Firma zarządza aktywami o wartości 122 mld dolarów, zaangażowanymi funduszami o wartości 165 mld dolarów oraz globalną siecią 24 biur rozmieszczonych w Europie, obu Amerykach oraz regionie Azji i Pacyfiku.

Partners Group

We wrześniu 2019 r. australijski fundusz, zarejestrowany w Szwajcarii - Partners Group zakończył proces nabycia udziałów w firmie Żabka Polska. Dla funduszu było to 3 proc. wartości aktywów netto funduszu, czyli ok. 23 mln zł.

Partners Group jest wiodącą firmą na globalnych rynkach prywatnych, która w dniu 31 grudnia 2021 r. zarządzała aktywami o wartości 127 mld dolarów.



Od 1996 r. Partners Group zainwestowała ponad 170 mld dolarów w inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym, rynku nieruchomości prywatnych, zadłużenia prywatnego i infrastruktury prywatnej w imieniu swoich klientów na całym świecie. Partners Group dąży do generowania wysokich zysków poprzez wykorzystanie tematycznych trendów wzrostu i przekształcenie atrakcyjnych przedsiębiorstw i aktywów w liderów rynku. Firma jest zaangażowanym, odpowiedzialnym inwestorem i dąży do osiągnięcia trwałych zysków przynoszących trwałe, pozytywne skutki dla swoich wszystkich interesariuszy. Partners Group oferuje innowacyjny zakres indywidualnych rozwiązań dla inwestorów instytucjonalnych, państwowych funduszy majątkowych, biur rodzinnych i osób prywatnych na całym świecie. Regionalne siedziby firmy znajdują się w Baar-Zug w Szwajcarii; w Denver w Stanach Zjednoczonych; i w Singapurze. Od 2006 roku firma jest notowana na giełdzie SIX Swiss Exchange (PGHN). Partners Group jest strategicznym inwestorem w Żabka Polska, posiadającym mniejszościowe udziały.

EBOiR

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) z siedzibą w Londynie jest liderem w finansowaniu rozwoju i działalności doradczej. Właściciele EBOiR to 71 krajów, a także Unia Europejska i Europejski Bank Inwestycyjny. Bank powstał w 1991 roku, aby pomóc w odbudowie gospodarek w Europie Środkowo-Wschodniej.

Oprócz inwestycji projektowych EBOiR świadczy również usługi doradztwa biznesowego oraz promuje finansowanie handlu i syndykalizację kredytów. W Polsce EBOiR zainwestował do tej pory ponad 11 mld EUR w 463 projekty. Działalność EBOiR obejmuje agrobiznes, infrastrukturę, transport i wiele innych sektorów. EBOiR jest zaangażowany w promowanie rozwoju gospodarki rynkowej i przedsiębiorczości. EBOiR jest inwestorem strategicznym Żabka Polska, posiadającym mniejszościowy pakiet udziałów.

Żabka prowadzi obecnie ponad 8,3 tys. sklepów. Jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek w Polsce, z której usług korzysta dziennie blisko 3 mln klientów.

Największymi jednostkami w Grupie Żabka są Żabka Polska i Żabka Future. W ramach struktury organizacyjnej Grupy Żabka występuje również obszar Strategii i Funkcji Centralnych, w skład którego wchodzi: Strategia Konsumencka, Strategia Personalna i Strategia Finansowa, kierowane przez właściwych członków Zarządu oraz obszar Funkcji Centralnych.