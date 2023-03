Problemy z systemem kaucyjnym w Szkocji. Biznes żąda zmian

Konsorcjum firm wysłało list do szkockiego premiera z prośbą o opóźnienie wprowadzenia w życie nowego systemu kaucyjnego. List w ciągu 48 h zebrał ponad setki podpisów od sfrustrowanych firm i organizacji handlowych.

System kaucyjny w Szkocji. Nie będzie tak łatwo

Jako pierwsze pod listem podpisały się grupy biznesowe, w tym CBI Scotland, Federation of Small Businesses (FSB), Scottish Chambers of Commerce, SCDI, a także Scotch Whisky Association, Scottish Wholesale Association, Society of Independent Brewers (SIBA), Scottish Tourism Alliance, UK Hospitality oraz Wine and Spirit Trade Association (WSTA).

List był następstwem wiadomości, że jedynie 15% producentów zarejestrowało się w nowym programie.

W liście czytamy: „Wszyscy jesteśmy zdeterminowani, aby odegrać swoją rolę w dążeniu do zrównoważonego rozwoju, umożliwieniu gospodarki o obiegu zamkniętym, poprawie wskaźników recyklingu oraz walce z odpadami i śmieciami. Podzielamy cele, które DRS (red. Deposit Return Scheme) miał osiągnąć, ale w obecnej formie program skazany jest na porażkę”.

20 pensów kaucji za opakowanie

Szkocki program zwrotu kaucji zakłada, że ​​szkoccy obywatele wpłacają kaucję w wysokości 20 pensów, gdy kupują napój w opakowaniu jednorazowego użytku, a następnie odzyskują kaucję, gdy zwracają pustą butelkę lub puszkę.

Program miał wejść w życie 16 sierpnia 2023 r. (pierwotnie miał być to lipiec 2022 r.).

Ustawa kaucyjna w Polsce na jesień

Przypomnijmy, że w Polsce projekt ustawy kaucyjnej został przekazany do kancelarii prezesa rady ministrów 16 stycznia br. W lutym był przedmiotem obrad Stałego Komitetu Rady Ministrów. Zakłada się, że przepisy wejdą w życie w III kwartale br.

Zaproponowane przepisy zobowiązują każdą jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego o powierzchni handlowej powyżej 200 m2 do odbierania pustych opakowań i odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań objętych systemem kaucyjnym oraz do zwrotu kaucji. Konsumenci będą mogli oddać opakowanie w dowolnej jednostce handlowej, która przystąpi do systemu.