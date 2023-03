Producenci ekożywności czekają na zakończenie wojny i obniżkę stóp procentowych

Wojna ma duże znaczenie psychologiczne i jej zakończenie niewątpliwie przyczyni się do poprawy sytuacji na rynku eko żywności w związku ze spodziewaną poprawą optymizmu konsumentów. Z jednej strony branża odczuwa zmniejszenie podaży żywności bio z Ukrainy i Rosji, co przyczyniło się do wzrostu cen wybranych surowców (np. oleje, słonecznik). Jednak spadek podaży okazał się znacznie mniejszy od przewidywanego w czarnych scenariuszach - wskazuje Sylwester Strużyna, prezes zarządu Bio Planet S.A.