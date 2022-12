Producent chipsów Lay's przeprosił się z Biedronką

Wirtualnemedia donoszą, że po prawie rocznej przerwie dzięki nowej umowie z PepsiCo do Biedronek wrócą chipsy Lay's, które zniknęły ze sklepów sieci na początku roku.

Lay's znowu w Biedronce

Chipsy Lay’s stały się w 2022 roku symbolem sporu producent vs. sieć. W całej Europie trwa walka o renegocjacje umów handlowych. Każdy z podmiotów argumentuje, że koszty rosną i musi podnieść marże.

Chipsy Lay's po prawie roku przerwy wracają na półki Biedronki



To, co wyróżnia toczące się spory, to fakt, że często nie jest tak, że detaliści zdejmują dany asortyment z półek, ale raczej to, że to sami producenci wstrzymują dostawy – lub grożą, że to zrobią.

Firma PepsiCo ma w swoim portfolio marki Pepsi, Lays, Fanta, 7Up, Lipton Ice Tea, Mountain Dew, Krystaliczne Źródło, Toma, Lavazza, Doritos, Cheetos, Sunbites.

Presja cenowa rządzi rynkiem

Już na początku roku Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji informowała, że sieci nie są dłużej w stanie brać na siebie wzrostu cen żywności.

- Wzrosty cen, które odczuwają obecnie klienci sklepów są wynikiem presji cenowej z ostatnich kilku miesięcy. Od rolników i producentów żywności słyszymy natomiast zapowiedzi kolejnych podwyżek, spowodowanych przede wszystkim wzrostem cen energii i paliw, jak również cen surowców, nawozów i środków ochrony roślin, pasz, opakowań, wynagrodzeń, oraz w niektórych przypadkach zaburzeniami globalnych łańcuchów dostaw. Mając na uwadze relacje z partnerami handlowymi, branża nie może pozostać na nie obojętna” – mówiła wtedy Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji.