Producent kosmetyków ma dużą umowę z Dino

Zarząd Global Cosmed poinformował o znaczącej umowie z Dino Polska. Przedmiotem umowy jest sprzedaż kosmetyków i produktów chemii gospodarczej produkowanych w zakładach produkcyjnych Grupy Kapitałowej GC.

Warunki umowy, w tym warunki finansowe, zostały ustalone pomiędzy stronami w drodze negocjacji i stanowią tajemnicę handlową. Umowa została uznana za znaczącą ze względu na przekroczenie przez łączną wartość sprzedaży, w bieżącym roku obrotowym, wartości 10% kapitałów własnych Grupy Kapitałowej GC.

Global Cosmed ma umowę z Dino

Na koniec września 2023 r. sieć Dino liczyła 2340 sklepów, wobec 2069 marketów rok wcześniej.

W I półroczu 2023 r. przychody grupy Dino wyniosły 12,1 mld zł i były o 38,3 proc. wyższe rdr.

Markety Dino są otwarte od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:301 oraz w niedziele handlowe w godzinach 8:30 do 20:00. Każdy sklep Dino posiada stoisko mięsne z obsługą, w którym można kupić wysokiej mięsa, wędliny oraz przetwory mięsne dostarczane przez zakład mięsny Agro-Rydzyna.

Grupa Global Cosmed koncentruje się na rozwoju swoich strategicznych marek, tj. Bobini, Kret, Apart i Sofin, ze szczególnym uwzględnieniem ekspansji na rynki zagraniczne.

Równolegle Global Cosmed S.A. nadal rozwija swoją aktywność w segmencie private label. Firma dostarcza wyroby do praktycznie wszystkich liczących się na terenie kraju i regionu graczy rynkowych, takich jak sieć Lidl czy Rossmann.