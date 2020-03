Producent papierosów: nie widzimy ryzyka spadku sprzedaży z powodu koronawirusa

fot. shutterstock

British American Tobacco jak dotąd nie odnotowało istotnego wpływu rozprzestrzenia się epidemii na sytuację firmy.



Jak dotąd, zaobserwowaliśmy ograniczony wpływ obecnej ogólnoświatowej sytuacji związanej z covid-19 na popyt na papierosy (poza kanałem bezcłowym, który nie jest istotny), nadal dokładnie monitorujemy sytuację. Spodziewamy się, że w 2020 roku światowy popyt na papierosy i podgrzewacze tytoniu (THP) spadnie o ok. 4%. I choć do tej pory spadek popytu w przemyśle amerykańskim był o ok. 1% łagodniejszy, niż w roku ubiegłym (od początku roku do lutego o ok. 4%), nadal utrzymujemy naszą prognozę całorocznego spadku popytu na papierosy na rynku amerykańskim o ok. 5%.

Z uwagi na obecną sytuację związaną z covid-19, wzrost przychodów nowej kategorii w pierwszej połowie roku będzie jednak utrudniony. Mimo, iż łańcuchy dostaw w Chinach ulegają poprawie, odłożyliśmy część działań wdrożeniowych i aktywacyjnych na później. Niemniej jednak, w 2020 r. spodziewamy się postępów na drodze do osiągnięcia na przełomie 2023/24 roku przychodów z produktów nowych kategorii w wysokości 5 mld funtów - napisano w komunikacie.



Firma osiąga dobre wyniki pomimo globalnej niepewności. - Zrealizowaliśmy blisko 60% planu cenowego na rok 2020. Na tym etapie utrzymujemy naszą prognozę stałego wzrostu przychodów skorygowanych o różnice kursowe na poziomie 3-5%, wraz z poprawą marży operacyjnej i jesteśmy pewni, że kolejny rok przyniesie wysoki, jednocyfrowy i stały wzrost wskaźnika EPS skorygowanego o różnice kursowe - podaje BAT.