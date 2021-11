Produkty Manufaktury Czekolady Chocolate Story dostępne w sklepach Czas na Herbatę

W sprzedaży znalazło się 6 różnych produktów czekoladowych wytworzonych metodą bean to bar, czyli od ziarna do tabliczki.

Manufaktura Czekolady Chocolate Story powstała w 2009 roku i od tego czasu dynamicznie się rozwija, poszerzając portfolio marek własnych oraz grono kontrahentów polskich i zagranicznych.

Produkty z podwarszawskiej fabryki są dostępne w sklepach winiarskich, punktach z prezentami, sklepach ze zdrową żywnością, a także na cyklicznych akcjach świątecznych w sieciach handlowych, jak np. Auchan.

Tabliczki czekolady w ofercie Czas na Herbatę

Z początkiem października br. czekolady Manufaktury Czekolady Chocolate Story weszły do sprzedaży w sklepach Czas na Herbatę. To największa sieć herbaciana w Polsce, która posiada 72 punkty stacjonarne, m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Olsztynie, Lublinie, Opolu, Toruniu, Bydgoszczy, Szczecinie, Koszalinie, Łodzi, Kielcach czy Stalowej Woli. Dzięki podjętej współpracy produkty Manufaktury Czekolady Chocolate Story stają się coraz bardziej dostępne dla klientów z całego kraju.

– Współpraca z największą w Polsce siecią herbacianą to dla nas duży krok na przód. Nasze produkty będzie można dostać zarówno w dużych, jak i mniejszych miastach, w których znajdują się stacjonarne sklepy Czas na Herbatę, tj. Stalowa Wola, Bielsko Biała, Tarnów i wiele innych. Na ten moment do sprzedaży weszło 6 czekolad, które świetnie komponują się z herbatą, ale są także doskonałym uzupełnieniem prezentów, z których słynie Czas na Herbatę. Tak wyselekcjonowana oferta pozwoli konsumentom, którzy do tej pory nie znali czekolady bean to bar, na zapoznanie się z naszymi produktami, ich jakością i smakiem – mówi Krzysztof Stypułkowski, współzałożyciel Manufaktury Czekolady Chocolate Story.