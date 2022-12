Produkty marki własnej Carrefour w refillomacie tańsze nawet o połowę

Zakup marki własnej z refillomatów to możliwość oszczędzenia na zakupach nawet do 50% względem zakupu porównywalnych produktów markowych w tradycyjnych opakowaniach – informuje Carrefour.

W nowym refillomacie zlokalizowanym w hipermarkecie Carrefour w C.H. Westfield Arkadia w Warszawie klienci będą mieli do wyboru mydło do rąk oraz zróżnicowane produkty do sprzątania.

W wybranych sklepach Carrefour w Warszawie i Wrocławiu możliwe jest własnoręczne uzupełnianie kosmetyków i środków czystości. Od końca sierpnia br. w sklepie Carrefour Arkadia działa również Pasta Station.

Produkty marek własnych, szczególnie w okresie wysokiej inflacji w Polsce, szybko zyskują na popularności. Polacy przekonali się, że ich jakość jest porównywalna do jakości produktów brandowych, ale dzięki oszczędnościom na promocji i marketingu sieci oferują je nawet 30% taniej.

Pierwszy refillomat z produktami marek własnych

Dzięki wprowadzeniu pierwszego na polskim rynku refillomatu z produktami marek własnych, Carrefour obniża ich cenę jeszcze bardziej – informuje sieć. Różnica między ceną produktu marki własnej Carrefour w opakowaniu i bez niego, sięga nawet 20%, co oznacza, że wybrany produkt może być tańszy dla klienta nawet o połowę w porównaniu do produktu brandowego w opakowaniu.

- To szansa, aby w czasach gdy zachowania proekologiczne schodzą na drugi plan ustępując miejsca presji cenowej, zachęcać klientów do pozytywnego wpływania na jakość naszej planety. Rozwój konceptu refillomatów wpisuje się w długofalową strategię zrównoważonego rozwoju Carrefour Polska. Dzięki możliwości zakupu produktu do własnego opakowania wielokrotnego użytku w wybranej ilości nie tylko przyczyniamy się do zmniejszenia odpadów, lecz także oszczędzamy pieniądze, ponieważ artykuły dostępne w refillomacie są tańsze, niż ich półkowe odpowiedniki – mówi Sylwester Mroczek, Manager Działu Rozwoju Formatów i Konceptów Handlowych w Carrefour Polska. - Obserwujemy, że Polacy coraz chętniej korzystają z rozwiązań w duchu zero waste, więc planujemy konsekwentnie rozwijać projekt stacji reflillujących w naszych sklepach, rozszerzając go o kolejne asortymenty, także spożywcze. W planach mamy już kolejne dwie takie stacje – dodaje.

Carrefour Polska planuje rozwijać projekt stacji reflillujących w sklepach (fot. mat. pras.)

Zasada działania urządzenia jest bardzo prosta – wystarczy wybrać produkt, wytarować butelkę (swoją lub kupioną przy maszynie), podstawić butelkę w odpowiednie miejsce, przytrzymać przycisk i napełnić według uznania, następnie nakleić wydruk z wagi i zapłacić za produkt przy kasie.

Projekt sieci innowacyjnych Eco Barów wystartował w 2020 roku we współpracy ze startupem Swapp. W wybranych sklepach Carrefour w Warszawie i Wrocławiu możliwe jest własnoręczne uzupełnianie kosmetyków i środków czystości. Od końca sierpnia br. w sklepie Carrefour Arkadia działa również Pasta Station – automat do napełniania makaronów Lubella do torebek papierowych i własnych opakowań, który został uruchomiony we współpracy z firmą Maspex.

Droga do Zero Waste Carrefoura

Rozwój refillomatów wpisuje się w program “Droga do Zero Waste” Carrefour, który koncentruje się na ograniczeniu zjawiska marnowania jedzenia, generowaniu mniejszych ilości odpadów oraz wykorzystywaniu opakowań wielokrotnego użytku, co ma przełożenie na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska. Projekt zakłada zarazem akcje edukacyjne, rozwiązania biznesowe, jak i innowacje wpływające na bardziej ekologiczny charakter sklepów.

Jak informuje Carrefour, sieć od 2019 roku prowadzi działania nad rozwojem zrównoważonego charakteru zakupów w sklepach. Jako jedna z pierwszych wycofała wszystkie jednorazowe naczynia plastikowe, zamieniając je na ekologiczne odpowiedniki. Wprowadziła możliwość zakupu kawy ze strefy Smacznie do własnych kubków, zaczęła wykorzystywać w dziale sprzedaży tradycyjnej papier dwuwarstwowy, ułatwiający odpowiednią segregację odpadów, a w kolejnych miesiącach w sklepach zapewniono ofertę woreczków wielokrotnego użytku na warzywa, owoce i chleb.

Od początku ubiegłego roku Carrefour bez żadnych ograniczeń przyjmuje też w swoich sklepach butelki zwrotne bez okazania dowodu ich zakupu, wypłacając klientom pełną wartość kaucji w bonach zakupowych. Jak pokazują dane sieci, przyczynia się to do wymiernych oszczędności finansowych jej klientów – w 2021 roku zaoszczędzili oni w ten sposób ponad 2 mln zł, a w roku 2023 kwota ta szacowana jest na ponad 4 mln zł.

Carrefour działa również nad zmniejszeniem ilości plastiku w opakowaniach produktów marki własnej, optymalizując ich wagę lub zastępując plastik bardziej ekologicznymi odpowiednikami.

W 2021 roku sieć rozwinęła strefy Stop Marnowaniu Żywności, w których produkty o bliskim terminie przydatności do spożycia są przeceniane nawet o 90%. Przez 12 miesięcy uchroniono w ten sposób ponad 18,5 miliona produktów przed trafieniem do kosza, co równa się ponad 6 tys. ton uratowanego jedzenia.