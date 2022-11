Produkty świeże to 40 proc. sprzedaży Dino

Dino to polska sieć średniej wielkości supermarketów spożywczych zlokalizowanych w pobliżu miejsc zamieszkania klientów. Spółka jest jedną z najszybciej rozwijających się sieci handlu detalicznego artykułami

spożywczymi w Polsce pod względem liczby sklepów i przychodów ze sprzedaży.

Sklepy Dino codziennie zaopatrywane w produkty świeże

Strategia działania Dino Polska oparta jest na wystandaryzowanym projekcie sklepu dysponującego miejscami parkingowymi dla klientów i zaopatrywanego w każdy dzień tygodnia w produkty świeże. Powierzchnia sali sprzedaży większości sklepów wynosi 400 m2. Każdy sklep oferuje klientom ok. 5 tys. pozycji asortymentowych (SKU), w większości produktów pod znanymi markami oraz produktów świeżych, a także posiada stoisko mięsne z obsługą.

Coraz więcej produktów świeżych w sklepach Dino

Produkty świeże zajmują bardzo ważną kategorię w marketach Dino. Przez lata struktura asortymentowa sieci nieznacznie się zmieniła. W I kw. 2022 r. produkty świeże odpowiadały za 38,6 proc. sprzedaży, art, niespożywcze za 12,5 proc. a pozostałe produkty spożywcze za 48,9 proc.

W trzecim kwartale roku produkty świeże to już 40 proc.

A jak było wcześniej?

W I kw. 2021 r. produkty świeże to 38,7 proc.; art, niespożywcze za 12,8 proc. a pozostałe produkty spożywcze za 48,5 proc.

W I kw. 2020 r. produkty świeże to 40,2 proc.; art, niespożywcze za 12,8 proc. a pozostałe produkty spożywcze za 47 proc.

Kilka lat wcześniej - w I kw. 2017 r. art. świeże odpowiadały za 37 proc. sprzedaży, art. niespożywcze za 13 proc., a pozostałe produkty spożywcze za 50 proc.

Dino-Polska

Dino-Polska

fot. za Dino

Własny zakład mięsny źródłem przewagi konkurencyjnej

Przypomnijmy, że Dino ma własny zakład przetwórstwa mięsnego. Zakład Agro-Rydzyna zlokalizowany jest w miejscowości Kłoda, blisko siedziby głównej Dino w Krotoszynie. Jest on jedynym dostawcą świeżego mięsa do Dino. Dzięki temu sieć ma pełną kontrolę nad jakością produkcji i logistyką wyrobów mięsnych - jest to źródło istotnej przewagi konkurencyjnej.