Produkty ZM Lenarcik wchodzą na półki Biedronki

Zakłady Mięsne Lenarcik do tej pory rozwijała się poprzez sektor sprzedaży tradycyjnej, głównie za pośrednictwem sieci sklepów firmowych oraz współpracy z odbiorcami indywidualnymi. Teraz firma postanowiła wejść do sprzedaż w nowoczesnym kanale dystrybucji, jakim jest współpraca z siecią sklepów Biedronka.

- Wielomiesięczne negocjacje, ciągła praca nad dostosowaniem się do wymogów i solidną jakością przyczyniły się do rozpoczęcia współpracy z Jeronimo Martins Polska. Nasz produkt, kiełbasa polska dojrzewająca „Palcówka” już od jakiegoś czasu znajduje się na półkach sklepowych Biedronki. Dodatkowo nasz wyrób, dzięki obecności w gazetce promocyjnej dostępny jest na terenie całej Polski, co dla lokalnego przedsiębiorstwa jest dużym sukcesem - podaje firma.