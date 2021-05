Prokuratura przeprowadziła przeszukania w ramach śledztwa dot. sporu o Małpkę

Prokuratura Okręgowa w Poznaniu bada, czy działania podjęte przez Forteam nie stanowią usiłowania wyłudzenia kwoty ponad 360 mln zł, fot. za malpkaexpress.pl

20 maja 2021 r. Prokuratura Rejonowa w Warszawie dokonała szeregu przeszukań, w wyniku których otrzymała dokumentację umożliwiającą ocenę czy postępowanie wszczęte przez Forteam Investment Limited posiada podstawy prawne. - W dalszej perspektywie podjęte działania pozwolą na wykazanie, iż działania cypryjskiej spółki Forteam zmierzające do otrzymania od spółek z Grupy Sowiniec kwoty ponad 360 mln zł są całkowicie bezpodstawne - czytamy w oświadczeniu Grupy Sowiniec.

- Jednocześnie w równolegle toczącym się postępowaniu Prokuratura Okręgowa w Poznaniu bada, czy działania podjęte przez Forteam nie stanowią usiłowania wyłudzenia kwoty ponad 360 mln zł. Teza taka jest tym bardziej uzasadniona, wziąwszy pod uwagę fakt, iż Sąd w Poznaniu w jednym z postępowań o udzielenie zabezpieczenia wszczętych przez Forteam uznał w 2021 r., że umowa gwarancji, na podstawie której Forteam dochodzi kwoty ponad 360 mln zł jest nieważna - podano.

- Kwota gwarancji stanowić miała różnicę pomiędzy ceną nabycia spółki Małpka przez Forteam, oraz ceną jej dalszej odsprzedaży. W 2015 roku Forteam nabył od Czerwonej Torebki S.A. 100 proc. akcji spółki Małpka, za ponad 362 mln zł, po czym zbył posiadane akcje na rzecz powiązanego osobowo podmiotu za zaledwie 1.823.04 zł w październiku 2018 r. Jak zostało ujawnione w ramach toczącego się postępowania kwota 1.823,04 zł nie została zapłacona, aż do momentu podniesienia tej okoliczności przez Grupę Sowiniec. Płatność nastąpiła dopiero 6 maja 2021 r., tj. po ponad 2 latach i 7 miesiącach od daty jej wymagalności - przypomina Grupa Sowiniec.

- Dodatkowo Prokuratura Okręgowa w Poznaniu weryfikuje zawiadomienie, w którym wskazano m.in. okoliczność wykorzystania zapisów umowy gwarancji żądając wypłaty nienależnej kwoty gwarancji, a następnie wobec bezskuteczności wezwań do jej uiszczenia, przedłożenia ww. umowy gwarancji przed Sądem Okręgowym w Poznaniu, ukrywając przed tym Sądem fakt, iż nie doszło do spełnienia przesłanek warunkujących wypłatę kwoty gwarancji, a tym samym wprowadzano w błąd ten Sąd, co do okoliczności będących podstawą wydania postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia oraz legalności istnienia roszczenia pieniężnego, wynikającego z ww. umowy. Śledztwa prowadzone przez Prokuraturę przyczynią się do wyjaśnienia, wszelkich okoliczności, związanych z działaniem Forteam i podmiotów z nim powiązanych. Jak również wykażą, że podjęte dotychczas kroki przez Forteam mają jedynie na celu wprowadzenie opinii publicznej w błąd oraz wymuszenie zapłaty nienależnej kwoty - czytamy w piśmie Grupy Sowiniec.