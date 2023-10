Promocja Lidla w szkołach artystycznych? Resort kultury reaguje na akcję "Talenciaki"

Promocja Lidla w szkołach artystycznych?

Chowanie pudełek na "Talenciaki" to skutek interpretacji pisma do dyrektorów, nadesłanego przez urzędników Centrum Edukacji Artystycznej, które podlega resortowi kultury. Ta instrukcja dotyczy działań promocyjnych związanych z Lidlem na terenie placówki. Dyrektorzy mają informować, czy takie działania miały miejsce i doprowadzić do ich zakończenia. Jako powód wysłania pisma urzędnicy podają skargi rodziców.

Biuro prasowe resortu Glińskiego przesłało odpowiedź na pytania Onetu. Zgodnie z nią CEA "nie nakazywało szkołom artystycznym wycofania z udziału w akcji »Talenciaki«, wezwało natomiast — te placówki, w których miało to miejsce — do zaprzestania prowadzenia działań promujących sieć handlową organizującą akcję". Jak czytamy "zdaniem CEA, szkoły artystyczne nie powinny uczestniczyć w reklamowaniu jakichkolwiek sieci handlowych".

Czym są Talenciaki

"Talenciaki" to akcja Lidla, a jej druga edycja rozpoczęła się we wrześniu 2023. Klient otrzymuje za zakupy kupony zwane "Talenciakami" i może przekazywać je na rzecz wybranej szkoły – wrzucając do pudełka na terenie placówki. A ta wymienia zebrane "Talenciaki" na sprzęt sportowy, elektroniczny czy pomoce dydaktyczne.

Więcej na Onet.pl