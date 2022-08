Protest producentów papryki pod sklepem Lewiatan. Co jest powodem demonstracji?

Akcja protestacyjna jest spowodowana sprowadzaniem przez sieć sklepów Lewiatan papryki i innych ciepłolubnych warzy zza granicy. Sytuacja jest napięta ze względu na szczyt sezonu warzyw ciepłolubnych. Jak informuje Zrzeszenie Producentów Papryki RP do tzw. listy wstydu niedługo dołączą kolejne dyskonty, które oferują importowane warzywa.

PSH Lewiatan przesłało komentarz w tej sprawie.

Obecna sytuacja gospodarcza w Polsce wymusza na wszystkich uczestnikach rynku podejmowanie wielu działań, które w trudnych warunkach pozwalają utrzymać rentowność działalności. Dotyczy to zarówno firm skupionych w Zrzeszeniu Producentów Papryki Rzeczypospolitej Polskiej, jak i niezależnych przedsiębiorców Polskiej Sieci Handlowej Lewiatan. Właściciel każdego sklepu zrzeszonego w PSH Lewiatan ma prawo do realizowania własnej polityki cenowej w celu pozostania w oczach klientów konkurencyjnym wobec innych sklepów w danym regionie.

Sklep Lewiatan w Potworowie prowadził jednorazową, tygodniową akcję promocyjną dotyczącą sprzedaży papryki, będącą odpowiedzią na intensywne działania konkurencyjnej sieci na tym polu. Przygotowując się do niej, dział zakupów zwrócił się do kilku dostawców i producentów papryki, w tym do Grupy Producentów Warzyw i Owoców „Polska Papryka”, z prośbą o podanie ceny i dostępności produktu. W czasie kontraktacji jedynie producent z Holandii zapewnił sieci Lewiatan odpowiednią podaż i cenę produktu. Papryka z Holandii była dostępna tylko na początku akcji. Jednocześnie, o czym już nie wspomniano w artykule, w czasie akcji protestacyjnej w sklepie konsumenci mogli kupić już tylko polską paprykę po cenie promocyjnej. W obecnej sytuacji gospodarczej, gdy dla konsumentów cena ponownie jest głównym wyznacznikiem decyzji zakupowych, prawo do decyzji jaki produkt i w jakiej cenie kupić, pozostawiamy naszym klientom. Jednak zawsze, gdy będzie to możliwe będziemy wspierali i preferowali lokalnych dostawców - wskazuje PSH Lewiatan.

Rolnicy uruchamiają infolinię dla konsumentów

Rolnicy z Południa Mazowsza uruchomili specjalną infolinię pod numerem 516 124 929 i kierują prośbę do konsumentów o przesyłanie wszelkiego rodzaju informacji dotyczących kraju pochodzenia papryki w sieciach handlowych lub o przesyłanie zdjęć za pośrednictwem komunikatorów internetowych (Messenger, WhatsApp).