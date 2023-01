Prowadzi trzy sklepy Intermarche, teraz pokieruje całą Grupą Muszkieterów

Thierry Cotillard - kim jest

Thierry Cotillard został zatrudniony w Grupie Muszkieterów w 1999 r. Na początku zajmował się rozwojem szyldu Intermarché we Włoszech. W kolejnych latach (2002-2004) był sekretarzem generalnym Regionu Środkowy-Zachód we Francji, a potem (2005-2007) sekretarzem generalnym szyldu Vêtimarché.

W 2007 r. został przedsiębiorcą w Grupie Muszkieterów, by w kolejnym roku otworzyć swój pierwszy punkt sprzedaży. Jednocześnie od 2012 do 2015 roku pracował na rzecz wszystkich Muszkieterów w dziale Ofert Intermarché, a w latach 2014-2015 był współzarządzającym największą centralą zakupową we Francji INCAA.

Thierry Cotillard, fot. mat. pras.

W kwietniu 2015 r. został powołany na prezesa zarządu szyldów Intermarché i Netto, funkcję tę piastował do listopada 2020 r. W tym okresie szyld Intermarché unowocześnił swoje koncepty, ofertę, wizerunek i stał się liderem wzrostów, zyskując dodatkowe 1,5 punktu udziałów w rynku francuskim.

Dzisiaj Thierry Cotillard jest przedsiębiorcą prowadzącym trzy punkty sprzedaży Intermarché w Issy-les-Moulineaux i w Boulogne-Billancourt, posiada też udziały w sklepach Bricoramy w Boulogne-Billancourt oraz w Sèvres (sieć Bricorama została przejęta przez Grupę Muszkieterów w 2018 r.).

Przez ostatnie dwa lata Thierry Cotillard poświęcił się zarządzaniu i rozwojowi swoich przedsiębiorstw, zaangażował się również w projekty społeczne, takie jak utworzenie w 2020 roku szkoły Collège Citoyen de France, której jest współzałożycielem.

W czerwcu 2021 r. został prezesem PERIFEM, stowarzyszenia zajmującego się kwestiami technicznymi na rzecz handlu, specjalizującego się w szczególności w sprawach związanych z wyzwaniami energetycznymi (które zainicjowało certyfikaty energetyczne wdrożone w sektorze handlu detalicznego w czerwcu 2021 r.). W związku z nominacją, chcąc w pełni zaangażować się w nowe obowiązki, ustąpi z funkcji prezesa stowarzyszenia.

Cele Grupy Muszkieterów

Wobec galopującej inflacji oraz kryzysu na wielu polach (ekonomicznym, sanitarnym, społecznym, energetycznym i środowiskowym), Thierry Cotillard przedstawił wspólnikom Grupy wyzwania i niezbędne elementy transformacji dla trzech sieci wchodzących w skład Grupy (spożywcza, dom i ogród oraz motoryzacyjna):

Wyraźne skupienie się na niskich cenach i niskich kosztach: od czasów powstania, Grupa Muszkieterów stawia sobie za cel zapewnienie jak najniższych cen i bycie coraz bardziej konkurencyjnym na wszystkich zajmowanych rynkach. Realizacja tego założenia opiera się na jeszcze większym zaangażowaniu Muszkieterów w kontrolowanie i obniżanie kosztów dystrybucji oraz podejmowaniu odważnych i innowacyjnych decyzji handlowych.

Wzmocnienie digitalizacji i wielokanałowości: poprawienie doświadczenia klienta to kolejny aspekt, o który będzie walczyć Grupa. Dzięki kontroli nad danymi, Muszkieterowie umożliwią klientom optymalną i wielokanałową łączność. Kwestia jakości usługi jest kluczowa dla rozwoju obrotów w obszarze e-commerce.

Jeszcze silniejsze wpisanie w nasze DNA strategii sieci spożywczej „Producent-handlowiec”: transformacje i innowacje związane ze « zdrową produkcją » na rzecz « zdrowej żywności » przy współpracy z zakładami produkcyjnymi Grupy oraz jej pionem rolno-spożywczym, który stanowi ważny wyróżnik kooperacji z sektorem rolniczym, zapewniając jakość produktów spożywczych oraz stanowiąc najskuteczniejszy filar dobrych cen w punktach sprzedaży Intermarché i Netto.

Wprowadzenie zobowiązań wynikających ze społecznej odpowiedzialności biznesu w terenie: gospodarka o obiegu zamkniętym, transformacja rolna, zmiany zachodzące na poziomie form wykonywania pracy i transformacja energetyczna. W przypadku tego ostatniego punktu, Grupa stawia sobie za cel rozpoczęcie działań zmierzających do stania się wzorem w zakresie efektywności energetycznej.

Stworzenie nowych aliansów nie tylko zakupowych : Muszkieterowie będą łączyli siły z nowymi partnerami w przypadku tematów strategicznych, takich jak zarządzanie danymi, digitalizacja, logistyka czy dostawy do domu.

Jestem zaszczycony zaufaniem, którym mnie obdarzono, proponując mi funkcję prezesa Grupy Muszkieterów, będącej w prawdziwej plejadzie MŚP oraz niezależnych przedsiębiorców z różnych sektorów rynku, działających razem w trosce o lepszą jakość życia dla jak największej liczby ludzi. Bardziej niż kiedykolwiek wcześniej czuję się zdeterminowany, aby zjednoczyć wszystkich tych, którzy są dumni z bycia Muszkieterami. Wspólnymi siłami dokonamy transformacji i odniesiemy sukces dzięki naszemu zjednoczeniu i przyświecającej nam wizji niezależności we współzależności – oświadczył Thierry Cotillard.

Grupa Muszkieterów w Polsce

Obrót zrealizowany przez zrzeszone w ramach Grupy Muszkieterów supermarkety Intermarché i Bricomarché wyniósł w 2022 roku 9,8 mld zł, co przełożyło się na 11,5 proc. wzrost rok do roku.