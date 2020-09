Przed sklepami Aldi stanęły pojemniki na elektrośmieci

Aldi jako pierwsza sieć w branży stawia przed swoimi sklepami pojemniki na elektrośmieci. Projekt realizowany jest we współpracy z Fundacją Odzyskaj Środowisko, MB Recykling oraz CCR. Pierwsze pojemniki pojawiły się już przed sklepami sieci w Katowicach, Chorzowie, Będzinie i Dąbrowie Górniczej. Docelowo przed sklepami ALDI na Śląsku stanąć ma ponad 30 pojemników przeznaczonych na elektryczne śmieci.

Wprowadzone rozwiązanie umożliwi klientom szybkie i łatwe oddawanie m.in. sprzętu elektrycznego, elektronicznego oraz baterii.

Elektrośmieci w drodze na zakupy do Aldi to część projektu „Elektryczne śmieci”, który opiera się na dwóch filarach. Pierwszy obejmuje rozlokowanie czerwonych pojemników w miastach po to, by mieszkańcy mieli możliwość pozbycia się elektrośmieci.

- Dzięki temu, że pojemniki stanęły przed pięcioma sklepami Aldi, klienci i sprzedawcy mogą teraz prawidłowo zutylizować elektroodpady, nie tracąc dodatkowego czasu na szukanie odpowiednich pojemników i ich lokalizacji. Przy okazji zakupów mogą zabrać ze sobą nieużywane telefony, zużyte suszarki, lokówki czy tostery. Zużyty sprzęt, który trafi do pojemnika na elektryczne śmieci, poddajemy recyklingowi, odzyskując z niego wszystko to, co może być ponownie wykorzystane - tłumaczy Krzysztof Kieszkowski z Fundacji Odzyskaj Środowisko.

Drugim filarem projektu pozostaje kampania edukacyjno-informacyjna, realizowana wspólnie z CCR, która obejmie dedykowane infografiki poświęcone segregacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, plansze edukacyjne pokazujące cały cykl recyklingu elektroodpadów. Projekt przewiduje również konkurs dla pracowników i klientów sieci Aldi.

Aldi to międzynarodowa sieć dyskontów posiadająca głównie na zachodzie i południu Polski 143 sklepy i zatrudniająca niemal 3000 pracowników.