Przed Sylwestrem Biedronka wydłuża godziny otwarcia sklepów

W okresie sylwestrowym i noworocznym godziny funkcjonowania sklepów sieci Biedronka pozostaną wydłużone, aby każdy klientów mógł dokonać bezpiecznych i wygodnych zakupów. ​

Od poniedziałku 28 grudnia do środy 30 grudnia ponad 280 sklepów sieci Biedronka w całej Polsce będzie działać całodobowo, a niemal 2000 co najmniej do godz. 23 lub dłużej.

W Sylwestra 31 grudnia ​wszystkie placówki Biedronki będą czynne do godziny 19. 1 i 3 stycznia 2021 r. sklepy będą zamknięte. W sobotę 2 stycznia prawie 2000 placówek będzie pracować co najmniej do godz. 23.