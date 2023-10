Przedsiębiorcy: Zmiana zakazu handlu w niedziele ważna, ale w tej kwestii deadline KPO aż krzyczy

Północna Izba Gospodarcza apeluje: najpierw pieniądze z KPO. Czasu zostało niedużo, a potrzeby rozwojowe samorządów i przedsiębiorców są duże.

Apel Północnej Izby Gospodarczej: KPO priorytetem

- Pieniądze z KPO to jest tlen dla polskiej gospodarki. Jako przedsiębiorcy od miesięcy apelowaliśmy, by wreszcie potraktować to zadanie priorytetowo. Dzisiaj zmiana okoliczności politycznych powoduje, że nasz głos może zostać wysłuchany. W kontekście gospodarczym uwolnienie KPO i sprawienie, że pieniądze te będą trafiać do samorządów i przedsiębiorców powinno być absolutnym priorytetem – apeluje Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Nie ma już czasu na zwłokę i ignorancję polityczną

Jak mówi prezes Hanna Mojsiuk ważnych spraw gospodarczych do omówienia i analizy jest całe mnóstwo. Przedsiębiorcy uważają, że szybko należy zająć się tematem wzmocnienia inwestycji samorządowych, handlem w niedzielę, poprawą relacji handlowych Polski z Niemcami czy kwestią regulacji przyjmowania migrantów zarobkowych z innych krajów. Priorytetem jest jednak KPO.

- To już nie jest tak, że czas nas goni. W tym przypadku dosłownie deadline na nas krzyczy. Albo zmienimy strategię dotyczącą praworządności i pieniądze trafią do polski na inwestycje albo zostaną zmarnowane. Apeluję do polityków, którzy będą tworzyć przyszły Rząd, by potraktować pozyskanie pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, jako priorytet. Kolejnym priorytetem powinno być naprawianie naszych relacji międzynarodowych, w tym relacji Polska-Unia Europejska. Samorządy i przedsiębiorcy potrzebują bodźca, który będzie stymulować ich do działania. Da im finansową szansę na oddech i planowanie rozwoju – mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Dlaczego KPO jest takie ważne?

- Mówimy o miliardach złotych, które trafią do samorządów na inwestycje publiczne oraz do przedsiębiorców, które trafią na dotację oraz na niskooprocentowane instrumenty zwrotne. Trudno wyobrazić sobie lepszy rodzaj koła zamachowego dla gospodarki niż takie działanie. Uważamy, że pieniądze z KPO Polsce się po prostu należą i trzeba szybko po nie sięgnąć. Czas na realizację zadań z KPO nie jest długi, nie mamy więc już zbyt wiele czasu – mówi Hanna Mojsiuk.

Jakie pomysły inwestycyjne mogłyby być realizowane dzięki środkom z KPO?

Wszystko, co służy rozwojowi będzie traktowane przez przedsiębiorców pozytywnie. Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie pozytywnie ocenia fakt, że środki z KPO mogą trafiać np. do samorządów na inwestycje drogowe czy kubaturowe, bo to będzie napędzać popyt między innymi na usługi budowlane.

- Polscy przedsiębiorcy mierzą się z wieloma wyzwaniami. Jednym z nich jest transformacja energetyczna i jestem przekonana, że spora część inwestycji z KPO dotyczyć będzie właśnie energetyki – mówi Hanna Mojsiuk.

Apel Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich stron sceny politycznej.