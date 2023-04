Przedświąteczny koszyk zakupowy Polaków

Do wielkanocnego koszyka zakupowego Polaków trafiają przede wszystkim jaja (znajdą się średnio w 8 na 10 koszyków), pieczywo (75 proc. koszyków), majonez (66 proc. koszyków), wędliny (65 proc. koszyków), masło (61 proc. koszyków) i biała kiełbasa (60 proc. koszyków). Tej ostatniej w przedświątecznym tygodniu sprzedaje się w Netto 10 razy więcej w stosunku do poprzedniego tygodnia i aż 25 razy więcej niż w przeciętnym tygodniu roku. Z kolei sprzedaż jaj rośnie przed Wielkanocą średnio aż 6-krotnie.

- Naturalnie wzrosty notujemy również dla majonezu. Wśród naszych klientów nie brakuje tych, którzy sięgają po majonez marki własnej Quallio. Atrakcyjna cena idąca w parze z wysoką jakością powoduje, że jest to wybór atrakcyjny dla kupujących, zwłaszcza w obliczu dużych wydatków przed świętami. – mówi Patrycja Kamińska, PR Manager Netto Polska – Marki własne pomagają, by je ograniczać. Klienci Netto oszczędzają średnio 30 proc. wybierając je podczas zakupów.

Od zakupów do świątecznego stołu

¾ Polaków deklaruje, że przynajmniej większość potraw, które znajdą się na wielkanocnym stole, przygotuje w domu z zakupionych składników. Im gospodarstwo domowe starsze stażem, tym ten współczynnik wyższy.

Bez czego Polacy nie wyobrażają sobie świąt? Wśród dziesięciu top potraw/produktów są jaja (w różnej postaci), wędliny, żurek, sałatka jarzynowa, kiełbasa (w tym biała), chrzan, sernik, babka wielkanocna i makowiec. Tradycyjne smaki wygrywają, choć ich fanów więcej jest pośród przedstawicieli tzw. pustych gniazd (pary niemieszkające

z dziećmi) niż wśród par bez dzieci.

Netto przygotowało specjalne promocje

Od poniedziałku, 3 kwietnia, biała kiełbasa o zawartości mięsa wynoszącej 92 proc., jest w sklepach sieci dostępna w cenie 7,99 PLN za 500 g. Ponadto w niższych cenach dostępne są wybrane produkty marki Mistrz Rohus. Jest to m.in. kiełbasa myśliwska sucha (180 g) w cenie 6,29 PLN za opakowanie czy kiełbasa Mistrz Rohus z gęsiną lub kiełbasa z dziczyzny i wieprzowiny (270 g) za 12,99 PLN za opakowanie.

Z kolei na rodzinny obiad sieć Netto przygotowała specjalną ofertę na mięsa Sztuka Mięsa – wszystkie już przygotowane do włożenia do piekarnika, w cenie 2,49 PLN za 100 g, w tym: Schab ze śliwką do pieczenia Sztuka Mięsa, Szynka do pieczenia Sztuka Mięsa, Boczek do pieczenia Sztuka Mięsa, Karkówka do pieczenia Sztuka Mięsa. Na klientów czeka także Schab wieprzowy Sztuka Mięsa – tańszy o 10 proc. – w cenie 18,89 PLN (1 kg).

Idealnym dodatkiem do potraw mięsnych jest chrzan. Świeżo starty dodaje mocnego i charakterystycznego akcentu potrawom. Tylko w tym wyjątkowym czasie w sklepach Netto można znaleźć prawdziwy, polski chrzan Z Zieleniaka w super cenie 17,99 PLN za 1 kg.

W Netto kupimy także wszystkie warzywa potrzebne do sałatki jarzynowej. W ofercie Z Zieleniaka znajdziemy: marchew (4,99 PLN za 1 kg), seler (6,99 PLN za 1 kg), por (3,99 PLN za 1 szt.), pietruszkę (8,99 PLN za 1 kg) oraz ziemniaki (8,99 PLN za 2,5 kg). Taniej o 28 proc. kupimy Groszek konserwowy Harvest Best – 1,79 PLN (400 g). A świątecznego klimatu nada rzeżucha lub owies w doniczce w cenie 4,99 PLN za 1 szt.

Przez cały tydzień W Netto taniej można kupić twaróg półtłusty Miletto – jego cena to jedynie 12,99 PLN za 1 kg.