Przejęcie Maczfit przez Żabkę rozpoczęło nowy etap na rynku fuzji i przejęć

- Moja pierwsza reakcja na transakcję Żabki i Maczfitu to zaskoczenie - mówił Ludomir Biedecki, radca prawny, partner w Kancelarii Noerr. - Jednak po zastanowieniu stwierdziłem, że ona ona odpowiada koncepcji convenience store, jest to budowanie sprzedaży poprzez e-commerce, dobrze się wpisuje w portfel produktów oferowanych przez Żabkę i w koncepcję sklepów samoobsługowych - jak pamiętamy Żabka uruchomiła pierwszy taki sklep w Poznaniu. Myślę więc, że ta konsolidacja nie powinna być zaskoczeniem, że to prawdopodobnie jest kierunek, w którym będą podążały inne podmioty.

Podobnego zdania jest Michał Lasocki, prezes Intenson.

- Transakcja Żabki i Maczfitu była dla mnie zaskoczeniem - nieoczywista ale jednocześnie genialna, jeśli chodzi o wykorzystanie potencjałów jednego z największych dystrybutorów w handlu detalicznym oraz producenta gotowych dań. Mam nadzieję, że takich nieoczywistych transakcji będzie więcej.

