Przy sklepach Aldi pojawią się ładowarki Shell

Shell: Współpraca z Aldi pomoże w realizacji naszej strategii

Bernie Williamson, szef Shell Mobility UK powiedział, że celem firmy jest to, aby 90 proc. brytyjskich kierowców mogło dotrzeć do jej ładowarek w czasie do 10 minut i współpraca z Aldi ma pomóc w realizacji tej strategii.

- Teraz klienci Aldi będą mogli ładować auta podczas zakupów. Nasza ankieta dla kierowców pojazdów elektrycznych z 2023 r. pokazuje, że dla 63% respondentów dostępność punktów ładowania ma wpływ na to, gdzie robią zakupy i podróżują - dodał Williamson.

Aldi detalistą odpowiedzialnym

Dyrektor ds. nieruchomości w Aldi UK, George Brown, podkreślił, że sieć jest sprzedawcą odpowiedzialnym za środowisko i chce pomóc klientom żyć w sposób bardziej zrównoważony.

Na początku tego roku dyskonter ogłosił, że zmniejszy swój ślad węglowy poprzez szereg nowych inwestycji służących do oszczędzania energii, takich jak instalacja drzwi chłodniczych i powietrznych pomp ciepła oraz wydajniejszych lodówek i oświetlenia.