PSH Lewiatan: 143 nowe sklepy w dziewięć miesięcy, nowy format w Warszawie

Nowe otwarcia PSH Lewiatan

Tylko we wrześniu przybyło 18 nowych placówek pod szyldem Lewiatana. Wśród nich największe to supermarkety uruchomione w Częstochowie (511 mkw. powierzchni sali sprzedaży) oraz w Nowym Sączu (480 mkw.). Systematycznie rośnie też średnia powierzchnia sprzedażowa sklepów zrzeszonych w Lewiatanie. Obecnie wynosi już ponad 192 mkw.

"Lewiatan w chwilę" w Warszawie

Ekspansja Lewiatana nie koncentruje się wyłącznie na segmencie supermarketów i dużych placówek. Sieć rozwija także koncept sklepu mniejszego formatu „Lewiatan w chwilę”. Pod koniec września uruchomiona została siódma pilotażowa placówka nowego konceptu w Warszawie, przy ulicy Taylora 5. Sklep w Warszawie ma powierzchnię 61,5 mkw. i znajduje się w sercu dzielnicy Ursus.

- Idea sklepu „Lewiatan w chwilę” to stworzenie placówki detalicznej dedykowanej szybkim misjom zakupowym. Na bieżąco sprawdzamy, jak nowy format jest odbierany przez klientów i przedsiębiorców sieci, którzy podkreślają, że sklep jest uporządkowany i zaskakuje liczbą dostępnych produktów na niedużej powierzchni - podkreśla Marcin Poniatowski, członek zarządu i dyrektor ds. marketingu Lewiatan Holding.

Lewiatan w chwilę - czym jest nowy koncept

"Lewiatan w chwilę" to format sklepu spożywczego o powierzchni sprzedaży do 150 mkw., łączący zalety sklepu tradycyjnego z modelem convenience. Nowy koncept pozwala na szybkie, ale zarazem kompleksowe zakupy. Pracując nad tym projektem, sieć postawiła na bliskość i dopasowanie oferowanego asortymentu oraz świadczonych usług do potrzeb i preferencji różnych grup lokalnych klientów. Typową ofertę handlową uzupełniają zróżnicowane w zależności od potrzeb danej lokalizacji kategorie produktów gotowych, dań łatwych do przygotowania w kilka minut oraz produkty pochodzące od lokalnych dostawców.

PSH Lewiatan - co to za sieć

Polska Sieć Handlowa Lewiatan to jedna z najdłużej funkcjonujących sieci franczyzowych oraz najbardziej rozpoznawalnych marek sklepów detalicznych na polskim rynku. Zrzesza ponad 3200 placówek handlowych zatrudniających 30 000 pracowników. Łączne obroty, które w 2021 roku przekroczyły 13,4 mld zł, co plasuje Sieć w ścisłej czołówce organizacji handlowych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.