PSH Lewiatan: 15,2 mld zł obrotu, 205 otwarć sklepów, nie obyło się bez zamknięć

PSH Lewiatan zamyka rok 2022 z:

Obrótem detalicznym przekraczający 15,2 mld zł

Sprzedażą detaliczną marki własnej na poziomie ponad 950 ml zł

Otwarciem 205 nowych placówek sieci





Wzrost kosztów działalności, wysoka inflacja, agresywna konkurencja i walka o klienta oraz nowe trendy w zakupach – tak zapisał się w historii handlu rok 2022. Transformacja cyfrowa i technologiczna, optymalizacja procesów biznesowych oraz postawa prokliencka sprawiły, że sieć zamyka rok z obrotem detalicznym przekraczającym 15,2 mld zł oraz z 205 nowymi placówkami handlowymi. Uruchomiono też 10 pilotażowych placówek nowego konceptu „Lewiatan w chwilę”, który pozwala na szybkie, ale kompleksowe zakupy.

15-procentowy wzrost obrotów sieci Lewiatan

- Bieżący rok zamknęliśmy 15-procentowym wzrostem obrotów. To dobry wynik, zważywszy na trudną sytuację z jaką borykamy się w okresie ostatnich trzech lat. Myślę tu o m.in. o pandemii, znaczącym wzroście kosztów prowadzenia działalności, licznych zmianach legislacyjno-podatkowych, dwucyfrowej inflacji oraz wojnie w Ukrainie. W 2022 roku, mimo niepewności gospodarczej, uruchomiliśmy 205 nowych sklepów, choć nie ukrywam, że część placówek musiała również zostać zamknięta. Jesteśmy też usatysfakcjonowani blisko 20-procentowym wzrostem sprzedaży produktów marki własnej. – komentuje wyniki Robert Rękas, prezes zarządu Lewiatan Holding S.A.

Dopasowanie asortymentu i cyfryzacja

W ubiegłym roku PSH Lewiatan koncentrowała się na finalizacji procesu cyfryzacji sieci, szczególnie na instalacji urządzeń POS we wszystkich sklepach oraz pełnym wdrożeniu Centralnego Systemu Analitycznego pozwalającego na automatyzację procesu przesyłania danych oraz analitykę i raportowanie w oparciu o Power BI. Uruchomiona została także platforma komunikacyjna i zadaniowa Lewiatan Biznes, znacząco poprawiająca przepływ informacji oraz wymianę wiedzy i doświadczeń w całej sieci.

Kluczowym elementem decyzji zakupowych ponownie jest cena, a co za tym idzie na znaczeniu zyskują promocje oraz „value for money”, czyli produkt dobrej jakości w przystępnej cenie. Mając powyższe na uwadze, kontynuowano w kolejnych sklepach Lewiatana projekt optymalizacji i dopasowania asortymentu do potrzeb zmieniającego się rynku i klienta.

Silna marka własna

W minionym roku Lewiatan zrewidował założenia strategiczne w obszarze marki własnej. Zmienił się asortyment poszczególnych grup i rozszerzono portfolio marek produktowych. Pierwsze efekty prac widoczne będą na sklepowych półkach wkrótce.

- Ubiegły rok był dla nas okresem rozwoju i budowy nowej strategii, która pozwoliła nam wyznaczyć cele oraz jasno określić kierunki rozwoju sieci. Pod koniec roku przyjęliśmy nową strategię na lata 2023-2025, zakładającą jeszcze większą precyzję dotarcia do konsumenta i efektywność biznesową, w kluczowych kierunkach strategicznych wskazując na spersonalizowane działania i jeszcze większe zaangażowanie i odpowiedzialność biznesu w lokalnych społecznościach. – podsumowuje Robert Rękas.