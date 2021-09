PSH Lewiatan przygotowana do ROP? Sieć testuje butelkomaty

Oznacza to, że większość konsumentów pokusi się o zakupy w bardziej oddalonym sklepie, jeśli będzie on miał na swoim terenie umieszczony butelkomat z systemem kaucyjnym. Z kolei wszyscy respondenci wyrazili chęć korzystania z automatu, gdyby był blisko ich domu.

Polacy są coraz bardziej świadomi swojej odpowiedzialności za środowisko i chętniej podejmują działania w tym zakresie. Butelkomat to urządzenie, które stanowi ważne ogniwo w łańcuchu recyklingu, dając pewność, że oddane butelki zostaną przetworzone w 100 proc. Jest to istotne z punktu widzenia ekologii, ponieważ w Polsce recyklingowi poddaje się zaledwie 43 proc. butelek PET. Dla porównania w Holandii i Niemczech jest to 95 proc. – poziom ten osiągnięto właśnie dzięki butelkomatom i systemowi kaucyjnemu.

System kaucyjny głównym motywatorem

Jakie są główne motywatory korzystania z urządzenia? Najsilniejszą zachętą jest przede wszystkim system kaucyjny (ponad 74 proc.), kolejną – pewność, że oddana butelka trafi do recyklingu, na co wskazuje aż 70 proc. badanych.

- Coraz mniej ludzi wyrzuca butelki PET do odpadów zmieszanych (zaledwie 3 proc. respondentów). To dobra wiadomość, bo dzięki takim praktykom jesteśmy w stanie zamknąć w obiegu plastik i nie przyczyniać się do zwiększania jego produkcji. Niestety butelkomat, pomimo sukcesów za granicą, w naszym kraju był do tej pory traktowany po macoszemu. Na szczęście ta tendencja się odwraca. Nie powinniśmy zaprzepaścić tej szansy, ponieważ Polacy są coraz bardziej gotowi na aktywną ochronę środowiska. Dlatego na tym poziomie edukacja jest kluczowa – komentuje Paweł Lesiak, Wiceprezes Zarządu Interseroh Organizacji Odzysku Opakowań S.A.

Przeczytaj także: Firmy w Polsce są gotowe do wdrażania rozwiązań w obszarze GOZ

Pilotażowy test butelkomatu

Na zlecenie PSH Lewiatan portal kujawy.info przeprowadził sondę uliczną wśród mieszkańców Włocławka, z której wynika, że nawet starsze osoby wykazują zainteresowanie butelkomatem. Uważają wprowadzenie takich urządzeń za słuszne i pomocne w ograniczeniu liczby plastiku – nie tylko w przestrzeniach publicznych, ale też na wysypiskach odpadów, na których zaczyna brakować miejsca. Uczestnicy sondy chętnie korzystali z butelkomatów i popierają pozostawienie automatu na stałe. Podczas dwumiesięcznej akcji na terenie dwóch sklepów sieci Lewiatan zebrano łącznie 25 tys. butelek PET.