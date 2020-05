PSH Livio: W małych sklepach klienci czują się bezpiecznie

W sklepach małoformatowych można zrobić szybkie i bezpieczne zakupy, dlatego odnotowujemy stały wzrost sprzedaży - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Marian Zych, wiceprezes, dyrektor generalny Polskiej Sieci Handlowej Livio.

- Sklepy zrzeszone w sieci Livio monitorowane są przez Centrum Monitorowania Rynku i Nielsena. Dane o sprzedaży z naszych kas fiskalnych trafiają do systemów tych dwóch firm, stąd mamy tę dogodność, że dostajemy cotygodniowe raporty o tym, jak zachowują się konsumenci w naszych sklepach i które kategorie produktów sprzedają się lepiej, a które gorzej - mówi Marian Zych.

- Z danych z tygodnia 17. wynika, że wartość poszczególnych transakcji w koszyku wzrosła nam w tygodniu 17. w porównaniu do poprzedniego o 4,7 proc. Liczba transakcji wzrosła o ponad 21 proc., co przełożyło się na całościowy wzrost sprzedaży w naszych sklepach o 15,5 proc. - podaje Marian Zych.

- W różnych tygodniach te procenty się wahają, ale uśredniając można powiedzieć, że sprzedaż w sklepach małoformatowych o powierzchni do 300 metrów kwadratowych - a tak jesteśmy klasyfikowani - ma cały czas tendencję wzrostową. Przejęliśmy konsumentów z hipermarketów oraz z galerii handlowych, które były przez dłuższy czas pozamykane i widocznie sprawdziliśmy się na tyle, że konsumenci zostali przy naszych sklepach - tłumaczy wiceprezes PSH Livio.

Podkreśla, że do małych sklepów, które są blisko domu, mamy jako klienci większe zaufanie. - Wiemy, kto w tych placówkach kupuje, ponieważ to są nasi sąsiedzi. Mało prawdopodobne jest, żeby byli zarażeni, a my byśmy o tym nie wiedzieli - dodaje.

