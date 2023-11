PwC Polska o przygotowaniach do systemu kaucyjnego: Niepokój, marnotrawstwo sił i wyścig z czasem

Na jakim etapie wprowadzania systemy kaucyjnego jesteśmy?

Używając określeń obrazowych, powiedziałbym, że stoimy w przedsionku. Mamy zakończony proces legislacyjny, w którym wskazano, że przepisy o systemie kaucyjnym będą stosowane od 1 stycznia 2025 roku. Niestety branża handlowa i producenci alarmują, że ciągle brakuje nam podstawowych a przez to kluczowych informacji – w tym np. o wysokości kaucji. Brakuje rozporządzeń i przepisów wykonawczych, których wydanie spowodowałoby, że firmy przygotowywałyby już procedury według opisanych schematów. Tymczasem został rok i dwa miesiące, do czasu gdy procedury mają zostać zapięte na ostatni guzik, tak by producenci, operatorzy, sklepy i klienci mogli z systemu korzystać. Oczywiście możemy obarczyć winą okres przedwyborczy, który nie sprzyjał zajmowaniu się tematem kaucji, ale kalendarz polityczny był znany od dawna. Tak samo jak fakt, że początek 2025 roku to start systemu kaucyjnego. Z procedowaniem zwlekano do ostatniej chwili. Tymczasem doświadczenia innych krajów pokazują, że od momentu gdy znane są wszystkie szczegóły do momentu startu trzeba dwóch lat, by system mógł zostać wprowadzony praktycznie a nie tylko na papierze. My tych dwóch lat nie mamy. To oznacza, że od polskich przedsiębiorców oczekuje się, że będą budowali samolot w trakcie lotu. Takie obciążenie nie powinno mieć miejsca.



Doradza Pan producentom i detalistom jak pokonać trudności tej sytuacji. W jakich oni są nastrojach, co jest dla nich największym wyzwaniem?

Wszyscy, zarówno producenci jak i detaliści mają świadomość, że nadchodzi rewolucja organizacyjna, która wymaga zmiany wielu aspektów funkcjonowania ich codziennej działalności: od kwestii produkcyjnych, dotyczących opakowań po logistykę i marketing. Do tego niezwykle ważne są szkolenia pracowników, bez których wiedzy i zaangażowania wiele codziennych drobnych zmian, składających się na cały system kaucyjny, może się nie udać. Biznes rozumie, że czeka go duża transformacja operacyjna, w której niestety nie mają przewodnika a jedynie kogoś kto rzuca ich na coraz głębszą wodę. To budzi zaniepokojenie. W kilku przypadkach spotkałem się wręcz z niedowierzaniem, że ta zmiana rzeczywiście zaistnieje od 2025 roku. Z drugiej strony wszyscy zdają sobie sprawę, że jest to zmiana w pożądanym kierunku, bo daje szansę na ponowne wykorzystanie materiałów, zadbanie o środowisko i wpisanie się w oczekiwania nowego konsumenta, który kwestiom klimatycznym przypisuje duże znaczenie.



Gdzie więc detaliści i producenci pokładają największe nadzieje?

Większość przedsiębiorców traktuje system kaucyjny jako inwestycję, która pozwoli im mieć dostęp do precyzyjnych danych o tym jak wygląda cały cykl życia ich produktu. Mają szansę dowiedzieć się gdzie konsument zwraca opakowania, jak często, jak jego zachowania się zmieniają, czy odbiera kaucję czy nie, czy magazynuje opakowania plastikowe i jedzie z nimi po tygodniu do sklepu, żeby je oddać a przy okazji zrobić duże zakupy, czy zwraca na bieżąco. To są nowe dane, które pojawią się w systemie, a które do tej pory nie były biznesowi dostępne. Doświadczenia innych rynków pokazują też, że jak już pojawimy się z butelką w sklepie, żeby odebrać kaucję to zrobimy też dodatkowe zakupy. To daje również szansę na bieżące wzrosty sprzedaży.



A czy pojawiają się takie opinie, że w pierwszym okresie doliczanie kaucji może wpłynąć na mniejszą skłonność do zakupów, bo konsumenci odbiorą to jako podwyżkę?

Nie spotkałem się z takimi obawami. Żywność i napoje to kategorie tzw. twardego popytu konsumenckiego. Nie rezygnujemy z nich przy jakichkolwiek ruchach cenowych. Dodatkowo kaucja jest elementem zwrotnym, który wpadnie do naszego portfela, gdy wrócimy do sklepu z pustą butelką. Oczywiście jakieś zachwianie popytu w pierwszym okresie może nastąpić, ale raczej krótkotrwałe i dość szybko skompensowane tym, jakie biznes wyciągnie wnioski z nowo pozyskanych danych.

A jak Pan zdaniem system kaucyjny wpłynie na relacje producenci-sieci. Czy system będzie jakąś zmienną? Wzmocni czyjąś pozycję?

To bardzo ciekawe zagadnienie. Obie strony mają swoje zobowiązania w tym systemie i żadna ze stron nie ma szans na zorganizowanie go samodzielnie. Dużo też zależy od tego, jak wiele sklepów, które nie muszą w nim uczestniczyć, czyli tych do 200 mkw. zdecyduje się na przyłączenie bo zobaczą w tym szansę na częstsze wizyty swoich klientów i ich zakupy. Ja jestem skłonny sądzić, że zwycięży partnerstwo a nie budowanie przewagi czyimś kosztem, zwłaszcza, że operatorzy, producenci i detaliści, muszą współpracować, by stworzyć efektywny system. To nie jest zadanie „dla jednego”.



Kto będzie pełnił rolę operatora?

Operatorzy to nowe podmioty, które są powoływane, żeby obsługiwać system w imieniu producentów i producenci go finansują. W Polsce zdecydowano się na stworzenie systemu, gdzie operatorów może być nieograniczona ilość. Może nim zostać producent, ale też sieć detaliczna, która ma swoje marki własne, ich zrzeszenie lub podmiot zewnętrzny. W Rumunii dla przykładu ustalono, że będzie tylko jeden operator w skali kraju i wszyscy producenci oraz detaliści muszą się do niego zgłosić. W Polsce jest to więc czas wyborów, kto będzie pełnił rolę operatora systemu kaucyjnego dla mojej firmy ale także w jakiej formie będzie się to odbywało: automatycznie czy ręcznie. Dlatego obserwujemy, że przy sieciach sklepów w ramach testów pojawiają się już automatyczne butelkomaty. Niezwykle istotnym elementem tej układanki jest też technologia, która pozwoli na wymianę precyzyjnych informacji, gdzie udokumentowany jest przepływ opakowań w czasie rzeczywistym. Dodatkowo operator zobowiązany jest prowadzić ewidencję na bieżąco i udostępniać sprawozdania roczne. Operator będzie musiał też zawrzeć umowy z każdą siecią i sklepem, który chce, by z jego lokalizacji odbierano opakowania. A potem musi tę zbiórkę fizycznie zorganizować.

W Polsce działa system selektywnej zbiórki opakowań. Czy te dwie rzeczywistości mogą zafunkcjonować razem?

To jest niestety dobre określenie - dwie rzeczywistości. Pomimo, że browary od lat mają dobrze działający system obrotu butelkami zwrotnymi, który jest namiastką systemu kaucyjnego to ich wieloletnia praca w tym zakresie zostanie zmarnowana. Co najwyżej będą mogli skorzystać ze swoich doświadczeń, ale zostaną włączeni do nowego systemu kaucyjnego, który jest tworzony oddzielnie, bez próby skorzystania z działających elementów z systemu selektywnej zbiórki. W ten sposób browary stają przed pytaniami jak przebudować działający system pod wymagania nowych regulacji, żeby nie niszczyć czegoś co docierało się latami i dobrze funkcjonuje. Traktuję to jako duże marnotrawstwo, podobnie jak niewłączenie do systemu zbiórki opakowań po „małpkach”. Z punktu pozyskania surowca dla przetwórstwa to duża strata. Nie wspominając już o tym, że dużo zyskałaby także estetyka naszych miast, gdyby butelki po „małpkach” zamiast rozrzucone po trawnikach mogłyby zostać ponownie przetworzone przez przemysł.



Jakie zatem przygotowania czekają teraz biznes, by system kaucyjny zaczął działać?

Jeżeli producenci wybiorą już operatora i podpiszą umowy na odbiór to do ustalenia pozostaje kwestia logistyki i częstotliwości zbiórek. No i oczywiście kwestie budżetowe. Producenci muszą zaplanować ile środków muszą wydać. Jakich nowych maszyn i narzędzi w tym systemów IT potrzebują, ale także jak zaplanować podział ról i odpowiedzialność w ramach organizacji. Gdy już zostanie ustalone który dział będzie miał nowe zadania, pozostaje kwestia przeszkolenia pracowników i przygotowania ich do nowych ról. W tym samym czasie muszą się toczyć ustalenia dotyczące oznaczeń na opakowaniach i promarketingowego podejścia do odzyskiwania surowców. Trudnością jest to, że wszystkie te kwestie powinny być prowadzone naraz, bo nie da się czegoś odłożyć i potem do tego wrócić. To jest system naczyń połączonych, z którego nie można wyciąć wariantu minimum a potem dobudować do niego inne funkcje. Kalibrowanie systemu na papierze nie ma sensu. Trzeba przećwiczyć realne sytuacje i się na nie przygotować w praktyce. A polscy producenci nie dostali na to czasu. Zwłaszcza, że w ustawie są zapisane drakońsko wysokie oczekiwania co do wolumenów zbiorki odpadów. W pierwszym roku 77 proc. sprzedanych opakowań powinno wrócić do systemu kaucyjnego a doświadczenia z innych rynków pokazują, że realny poziom w pierwszym okresie to 45-50 proc.



Czyli producenci nie mają wystarczająco czasu na przygotowanie, ale kara za niespełnienie wymagań będzie nieuchronna?

Niestety. Niewypełnienie zapisów spowoduje, że producenci będą musieli zapłacić opłaty kaucyjne i opakowaniowe od niezebranego wolumenu.

Dostępne obecnie przepisy nie wskazują dokładnie jaka będzie wysokość opłaty produktowej od niezebranych opakowań na napoje. Ostateczna wysokość opłaty będzie uzależniona od masy wprowadzonych na rynek opakowań danego typu, osiągniętego współczynnika zbiórki (w 2025 r. powinien on osiągnąć 77%) oraz stawki opłaty produktowej, która zostanie określona w odrębnych przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 2 znowelizowanej ustawy.



Ostatnio system kaucyjny zaczął działać na Słowacji. Wielu ekspertów chwali to co udało się tam osiągnąć. Czy jakieś doświadczenia mogłyby posłużyć polskim przedsiębiorcom jako podpowiedź?

Najważniejszą naukę do wyniesienia mają retailerzy, którzy nie powinni ignorować prac przygotowawczych do wprowadzenia systemu. Doświadczenia z innych krajów (w tym Słowacji) wskazują, że podmioty wprowadzające zwykle są przygotowane do systemu kaucyjnego dużo wcześniej, co w praktyce stawia jej w dominującej pozycji negocjacyjnej.

Wiemy co system kaucyjny oznacza dla producentów i detalistów. A co z konsumentami? Co będzie ich motywacją?

Dla wielu osób, szczególnie z młodego pokolenia, ważne są kwestie środowiskowe. Myślę, więc, że zadziała poczucie, że dokładamy swoją cegiełkę do systemu, który służy wartościom proklimatycznym. To jest bardzo konkretne, wymierne działanie, które przez swoją skalę będzie miało ogromny wpływ na to, że gospodarka cyrkularna przestanie być hasłem a stanie się rzeczywistością. Dodatkowo jest też kwestia ekonomiczna. System kaucyjny może być świetnym elementem edukacji dzieci czy nastolatków, że trzeba podjąć jakieś kroki, aby zyskać dodatkowe pieniądze, bonus do otrzymywanego od rodziców kieszonkowego. Mam nadzieję, że ten element zostanie wykorzystany.