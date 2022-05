PwC pomoże sieci Polomarket we wdrożeniu SAP HANA Retail

Nowe centrum dystrybucyjne sieci Polomarket

31 marca 2021 r. spółka podpisała umowę najmu nowego centrum logistycznego w Swarożynie o łącznej powierzchni 30,5 tys. m2, w tym powierzchnię magazynową 29,5 tys. m2. Obiekt znajduje się przy węźle Swarożyn Autostrady A1, na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 22. Umowa najmu została zawarta na 123 miesiące z prawem do jej przedłużenia. Magazyn rozpoczął działalność z dniem 19 kwietnia 2021 r. Centrum zostało zaprojektowane, aby móc docelowo obsługiwać ok. 150 sklepów. Inwestycja przyczyni się do zoptymalizowania siatki logistycznej i wzmocnieni ekspansję sieci w północnej Polsce.

System SAP od PwC

9 lutego 2022 r. spółka podpisała umowę z PwC Advisory Sp. z o.o. Sp. k. dotyczącą wdrożenia systemu SAP S/4 HANA Retail. Celem wdrożenia jest zastąpienie dotychczasowego (funkcjonującego w POLOmarket od 2008 r.) systemu SAP ECC IS-R na nowoczesny, poszerzony o nowe funkcjonalności i obejmujący wszystkie operacje magazynowe i logistyczne system SAP S/4HANA Retail. Przez nowe funkcjonalności rozumiane jest przede wszystkim zarządzanie magazynami oraz transportem, a także szersze wykorzystanie funkcji przewidzianych dla wspomagania procesów retailowych. Wdrożenie ma na celu usprawnienie procesów biznesowych oraz optymalizacją ich przebiegu (w tym ich reorganizację) oraz zoptymalizowanie środowiska informatycznego sieci POLOmarket m.in. poprzez redukcję liczby wykorzystywanych systemów, programów oraz interfejsów. Realizacja projektu potrwa 2,5 roku, zakończenie wdrożenia

przewidziane jest na III kw. 2024 r.

Jakie wyniki Polomarketu za 2021 rok?

Na dzień 31.12.2021 r. spółka zatrudniała 376 pracowników (74 osoby więcej niż rok wcześniej, głownie w związku z otwarciem centrum logistycznego w Swarożynie).

W 2021 roku firma wypracowała rentowność sprzedaży na poziomie 0,3%, czyli wartość porównywalną do roku poprzedniego, a nastąpiło to przy wyższych o 5,3% przychodach ze sprzedaży. Rentowność EBIT spółki

rok do roku osiągnęła tą samą wysokość 0,4%, a rentowność na poziomie EBITDA była wyższa niż rok wcześniej i wyniosła 1,1%, co wartościowo odpowiada wzrostowi o 22,6% w wyniku wyższej amortyzacji spowodowanej znacznymi nakładami inwestycyjnymi w 2021 r.

Spółka wypracowała nieznacznie niższą niż rok wcześniej rentowność netto na poziomie 0,2%. Niższy niż rok wcześniej zysk netto przełożył się na spadek r/r wskaźnika rentowności aktywów i kapitału własnego. Przychody ze sprzedaży w 2020 roku wyniosły 1 939 786,3 tys. zł, a za 2021 r. 2 042 093,9 tys. zł. co oznacza zmianę o 5,3 proc.

Opłata cukrowa, opłata małpkowa...

W 2021r. koszty operacyjne spółki były o 5,3% wyższe niż rok wcześnie i wzrosły w takim samym wymiarze jak przychody spółki. Wzrost kosztów był spowodowany otwarciem w kwietniu 2021 r. trzeciego centrum logistycznego w Swarożynie. Wzrost amortyzacji o 35,2% to efekt tych zakupów inwestycyjnych o wartości ponad 22 mln zł. Istotny wzrost procentowy odnotowano także w pozycji wynagrodzenia i związane z nimi

ubezpieczenia społeczne - odpowiednio 17,1% i 18,9% w związku z przyrostem zatrudnienia w spółce r/r o 70 osób.

Wyraźnie wzrosło zużycie materiałów i energii o 25,9% głównie w wyniku rynkowego wzrosty cen energii elektrycznej, paliwa kupowanego dla własnego transportu oraz materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych. Wzrosły też usługi obce o 19,7% głównie w zakresie wynagrodzenia za usługi logistyczne świadczone w magazynach, usługi transportu zewnętrznego oraz usługi związane z utrzymaniem obiektów magazynowych oraz maszyn i urządzeń. W 2021 r. pojawił się także czynsz za wynajęty magazyn w Swarożynie. Ponad dwukrotny wzrost r/r podatków i opłat to efekt pojawienia się w 2021 r. opłaty cukrowej i „małpkowej” w łącznej wysokości 3,9 mln zł oraz wzrostu r/r podatku akcyzowego o ponad 1,0 zł związanego z importem własnym alkoholi. Pozostałe koszty rodzajowe dotyczące wydatków na marketing i reklamę wzrosły o 5,3% tj. proporcjonalnie do wzrostu przychodów ze sprzedaży

Zysk netto spółki w 2021 r. wyniósł 4.829,2 tys. zł. i był na porównywalnym poziomie jak osiągnięty w roku poprzednim. Zarząd spółki jak co roku będzie rekomendował przeznaczenie wypracowanego zysku za 2021 r. w całości na kapitał zapasowy. Propozycja takiej uchwały zostanie przedstawiona Radzie Nadzorczej jak również Zgromadzeniu Wspólników

Plany Polomarketu

W 2022 r. spółka zamierza zintensyfikować swoje działania w obszarze zwiększenia potencjału przychodowego oraz optymalizacji prowadzonej działalności operacyjnej, głównie w obszarze zarządzania logistyką oraz ścisłej kontroli i obniżką kosztów w innych obszarach. Jest to szczególnie istotne w roku pełnego funkcjonowania wynajętego przez spółkę i wyposażonego nowego trzeciego centrum logistycznego w Swarożynie oraz wdrażania najnowszej generacji systemu SAP S/4 HANA for Retail.



Spółka nie ma relacji gospodarczych z podmiotami z Ukrainy, Rosji i Białorusi. Zarząd firmy z uwagą obserwuje przebieg wojny na Ukrainie, która wraz z sankcjami wymierzonymi w Rosję i Białoruś będzie miała globalne skutki i odbije się na cenach energii, surowców i żywności. Obecna sytuacja uderza także w globalne łańcuchy dostaw, co stwarza poważne ryzyko ograniczenia dostępności części produktów. Wojna nie sprzyja także walutom, a osłabienie złotówki może być długotrwałe i dotkliwe podnosząc koszty zakupu towarów za granicą jak i ceny surowców. Wszystko to istotnie wpływa na wzrost kosztów prowadzonej działalności, co będzie miało przełożenie na ceny produkcji i sprzedaży w dalszym ciągu napędzając inflację.