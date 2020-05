PwC: Powrócimy do starych trendów zakupowych, ale nie stanie się to szybko

Grzegorz Łaptaś, partner w zespole Strategy&Operations, PwC. Fot. materiały prasowe

Myślę, że sytuacja, z którą mamy obecnie do czynienia przyspieszy trochę trend polegający na odejściu od dużych formatów. Moim zdaniem, formaty największe będą miały teraz najtrudniej, bo klienci niechętnie będą tam chodzić. Myślę, że najlepiej z tego kryzysu wyjdą te sieci, które mają atrakcyjną lokalizację i duże marże – mówi w rozmowie z dlahandlu.pl Grzegorz Łaptaś, partner w zespole Strategy&Operations, PwC.

W dwa tygodnie temu opublikował dane o sprzedaży detalicznej za marzec. Okazuje się, że takie kategorie jak odzież, obuwie, samochody spadły o kilkadziesiąt procent, a elektronika o kilkanaście. Natomiast sprzedaż żywności i napojów wzrosła o 2,5 proc. Czy można powiedzieć, że ten sektor jest „odporny na koronowirusa”?

Niekoniecznie. Moim zdaniem, sektor FMCG także będzie dotknięty obecną sytuacją, oczywiście w dużo mniejszym stopniu niż ci, co sprzedają dobra trwałe. To, że mamy epidemię, a także spodziewany przyszły kryzys nie spowoduje, że ludzie będą mniej jedli i pili albo, że będą mniej konsumowali podstawowej chemii, czy kosmetyków.

Trochę jednak na tym rynku się zmieni. Już obserwujemy, że w ramach tych kategorii są kupowane inne produkty. Zmienia się zatem sposób kupowania i zaczyna się podejście oszczędnościowe do zakupów. Poza tym, zakupy stają się rzadsze ale większe. Kupujemy wielopaki, produkty w większych opakowaniach oraz z dłuższą trwałością. Zmienia się także wymiar ekonomiczny - sprzedaż w każdej z kategorii będzie się przesuwała do najtańszych produktów. Segment ekonomiczny zyska, a wyższa i średnia półka będą traciły.

Polski rynek FMCG i tak był już dość mocno zorientowany na cenę. Czy teraz cena stanie się najważniejszym kryterium wyboru? Co to oznacza dla różnych podmiotów na rynku handlu?

To nie tak. Ja bym się spodziewał, że w większości przypadków ceny będą jednak mniej ważne niż do tej pory, bo inne kryteria zyskują na znaczeniu. Bezpieczne zakupy stają się ważniejsze niż tanie zakupy. To oczywiste, że niektóre sieci i podmioty będą chciały eskalować wojnę cenową czy promocyjną. Na pewno będzie także grupa typowych łowców okazji, którzy będą jechali do tego sklepu, który proponuje najlepsze promocje. Moim zdaniem jednak, przeważająca grupa konsumentów patrzy nie tylko na cenę ale i na inne kryteria: na to, jaki jest asortyment w sklepie, na swoje przywiązanie do sklepu, na wygodę. Teraz ta grupa doda do swoich kryteriów decyzyjnych komfort robienia zakupów i bezpieczeństwo. To kryterium może stawać się coraz ważniejsze.

Mówił Pan także o skłonności do robienia większych zakupów na zapas. Czy taki trend może pozostać z nami na dłużej? Przed epidemią Polacy chodzili do sklepu częściej niż raz dziennie…