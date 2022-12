PwC: Rewolucja ESG stawia pytania o wartości a nie tylko o wyniki

Z Państwa raportu wynika, że polskie firmy zagadnienia związane z ESG traktują mniej priorytetowo niż zagraniczne korporacje. Z czego to wynika, co można zrobić, żeby to zmienić?

Ponad 90 proc. polskich firm, to małe i średnie przedsiębiorstwa, a nie ogromne korporacje. Gdy na zainteresowanie kwestiami ESG i ich wdrożenie, spojrzymy przez pryzmat wielkości firm, to okaże się, że nie odbiegamy od średniej światowej. Potwierdzają to wyniki naszego badania w grupie ok. 600 prezesów zarządów małych i dużych amerykańskich spółek. W tej grupie zaledwie 40 proc. managerów było świadomych wpływu zrównoważonej zmiany, na ich biznesy. Można powiedzieć, że zmiana idzie od większych do mniejszych i to jest zupełnie naturalne. W ostatnio opublikowanej dyrektywie o sprawozdawczości przedsiębiorstw mowa jest o tym, że wymogi ESG w pierwszej kolejności będą raportowane przez dużych giełdowych graczy. Mniejsze firmy zaczną myśleć w tych kategoriach, gdy zejdzie to do poziomu „ich” ogniwa w większym łańcuchu, w którym uczestniczą.



W Polsce duże korporacje wdrażają zasady ESG, bo robią to ich centrale. Jednak przykładów lokalnych, samodzielnych działań nie ma jeszcze tak dużo, jak można by się spodziewać. Z tego powodu polscy przedsiębiorcy ze średnich firm nie mają jeszcze, skąd czerpać dobrego przykładu. Póki co brakuje im wzorca, który rozpaliłby ich dążenia i ambicje.

Co zatem może stać się motywatorem, który pozwoli firmom spojrzeć na zrównoważony rozwój w kategoriach przyszłości, która dzieje się dzisiaj i już wymaga decyzji oraz działania?

W Europie wszyscy oglądają się na regulacje. Firmy przez lata zostały przyzwyczajone do reżimu prawnego, w którym ustawodawca zjawia się w określonym momencie i mówi, że od kolejnego roku będzie wymagał opisanych działań. Z tego powodu filozofia działania europejskich firm skażona jest myśleniem, w jaki sposób powinienem dopasować się do wymogów, które regulator na mnie nakłada, a jednocześnie nie stracić z biznesowego punktu widzenia. Do tej pory to się sprawdzało, ale zrównoważona rewolucja wymaga myślenia pozytywnego, nie negatywnego. Trzeba zmienić paradygmat z “jak nie stracić” na “jak zarobić”, budując nowy, inny biznes, odpowiadający na nowe potrzeby konsumentów.



W tej układane kluczowy jest klient, który dokonuje wyborów. Teraz jest niezwykle istotny moment na podjęcie przez firmy działań, które pokażą konsumentom nowy sposób ich działania, nowe wartości którymi się kierują i nowy sposób tworzenia produktów. Jest to niezwykle ważne, bo do wielu krajów nadciąga kryzys i konsumenci będą zmuszeni uważać na swoje wydatki. Bez ich edukacji dziś, trudno oczekiwać, że będą rozumieli dlaczego jest ważne, żeby jutro wydali pieniądze na bardziej zrównoważone produkty. To podejście wymaga współdziałania i świadomości celów, że inwestujemy dziś, żeby wspólnie zyskać więcej, ale w dłuższej perspektywie. Póki co takie myślenie w firmach dopiero raczkuje. Spółki, z którymi rozmawiamy wskazują, że wszyscy ich kontrahenci deklarują, że popierają ekologiczne rozwiązania ale siadając do stołu negocjacyjnego, stawiają pieniądze i rabaty w centrum rozmowy. Inwestycje, które ponieśli producenci na zrównoważony rozwój schodzą na drugi, albo i trzeci plan. Negocjatorzy zapominają o wspólnej odpowiedzialności. A to jest właśnie zmiana, której potrzebujemy, która musi się wydarzyć, o ile zrównoważony rozwój ma zejść z poziomu deklaracji do poziomu praktyki. Potrzebne jest myślenie, że negocjując stawki, nie stoimy już po dwóch przeciwnych stronach stołu, ale razem siedzimy i amortyzujemy całość procesu od produkcji po sprzedaż do klienta końcowego. Dopóki finanse z tegorocznego budżetu będą priorytetem, a managerowie będą zmuszeni, żeby konkurować ze swoimi dostawcami, walcząc nieustannie o marżę, zrównoważony rozwój będzie się jawił jako ślepa uliczka. Z kolei potencjał do wzrostu otwiera się przed tymi, którzy zmieniają swoje myślenie z kategorii wskaźników na pojęcie wartości, które powinny się znaleźć w DNA ich firm.

Moje wrażenie też jest takie, że w dyskusjach o ESG większość głosów ogniskuje się wokół kwestii raportowania, pomijając sens tej zmiany. A to przecież doskonała okazja, by nadać nowy impuls działaniom firm, wskazując pracownikom w jakiej rewolucji biorą udział.

To prawda. Moim zdaniem, docelowo ESG stanie się przyczynkiem do reformy wielu organizacji, zmiany ich priorytetów i sposobów działania. Jednak póki co z nowym myśleniem oswajają się zarządy. I nie mam zbyt optymistycznych danych w tym względzie. Badanie PwC skierowane do 700 osób zarządzających największymi firmami w USA wskazało, że jedynie 42 proc. liderów w tej grupie ma świadomość, jakie znaczenie ma ESG i jakie te zasady mają przełożenie na wyniki spółek w dłuższym okresie. To bardzo niski procent wśród decydentów. Wchodząc do firm jako doradca, często spotykam się z prośbami dotyczącymi rozszyfrowania skrótu ESG. To co jest dla mnie pocieszeniem to fakt, że zrównoważona rewolucja dzieje się też oddolnie. Coraz częściej zdarza się, że kandydaci młodszego pokolenia starający się o pracę w danej firmie, chcą wiedzieć jakie konkretnie działania w zakresie odpowiedzialności społecznej i środowiskowej dana spółka podejmuje. Jeżeli nie uzyskują satysfakcjonującej odpowiedzi, wybierają inną firmę, która może wykazać się już pewnym katalogiem działań, nie tylko deklaracji. Ten nacisk oddolny z każdym rokiem będzie rósł. Firmy, które nie będą mogły wykazać się praktycznymi odpowiedziami, będą miały kłopot z pozyskaniem talentów do swoich organizacji.



Z drugiej strony mamy pozytywne przykłady, że małe firmy, np. rodzinne przechodzą czasami zrównoważoną zmianę, szybciej i lepiej niż giganci rynku. Dzieje się tak, gdy właściciel firmy wierzy w środowiskowe i społeczne wartości zawarte w katalogu ESG. Intuicja podpowiada mu, że jest to właściwa droga do budowania biznesu, więc zaczyna zmiany w tym kierunku, a pracownicy, dla których jest autorytetem podążają za nim. Swoje sukcesy mają też firmy średniej wielkości, skupione w tej samej grupie kapitałowej. Tutaj rolę rodzinnego właściciela odgrywa inwestor, który jest przekonany o znaczeniu odpowiedzialnej zmiany w prowadzeniu biznesu. Podsumowując, wiele udaje się osiągnąć tym firmom, w których nie zestawia się na zasadzie kontrastów pojęć takich jak koszty i przychody, ale rozmawia się o wartościach i długofalowych efektach, które dzięki tej zmianie można osiągnąć.

To nie pierwszy przypadek, gdy największym i najmniejszym podmiotom najlepiej wychodzi dostosowanie się do nowych warunków. Dylemat, czy już warto dołączyć do biegu, rozgrywa się na poziomie średniaków, których jest najwięcej.

Tak i dlatego potrzebni są liderzy zmiany. Potrzebujemy Patagonii, która otworzy nam oczy i pokaże, że można prowadzić biznes przekazując całą dywidendę na ochronę klimatu. Trzeba jasno zdiagnozować moment, w którym jesteśmy. Firmy zaczynają wprowadzać do swoich strategii założenia, które pozwolą im lepiej dbać o środowisko naturalne, np. minimalizując ilość energii potrzebnej w procesie produkcji. Raportują też, co będzie ich kolejnym krokiem, w którym zechcą ograniczyć swój niekorzystny wpływ na środowisko. W niektórych przypadkach decyduje przekonanie, że jest to zmiana w dobrym kierunku, w innych świadomość, że kontrahenci będą oczekiwać podejmowania określonych działań, jeszcze w innych finansowa kalkulacja, wynikająca z rosnących kosztów energii, wywołanych przez rosyjską inwazję na Ukrainę. W tym sensie nawet kryzys napędza poszukiwanie zielonych, dobrych rozwiązań.

A rok 2024 zbliża się wielkimi krokami.

Obowiązek raportowania zgodnie z dyrektywą CSRD startuje z początkiem 2024 roku, ale obejmie na początek wyłącznie firmy giełdowe. W kolejnym roku katalog poszerzy się o firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników. W ciągu najbliższych kilku lat grupa ta obejmie w Polsce około 3,5 tys. firm. Zważywszy, że te podmioty będą raportowały, co dzieje się w ich łańcuchach dostaw, to ilość organizacji, myśląca i działająca według celów ESG niesamowicie wzrośnie. Firmy handlowe w kolejnych latach będą musiały wykazać, że ich produkt nie jest powiązany z wycinką lasów oraz łamaniem praw człowieka, czyli pracą przymusową i pracą dzieci. To są pomysły, które dopiero są na poziomie przygotowywania dyrektyw, ale które muszą być już brane pod uwagę przez liderów, którzy z wyprzedzeniem powinni znać realia, w których będą działać.



Rynek chce się przygotować do raportowania, więc my jako doradcy odpowiadamy na tę potrzebę. W tym samym czasie promujemy wartości, które niesie zmiana ESG. Jako konsultanci przedstawiamy też konkretne rozwiązania, które są kolejnymi krokami na zrównoważonej drodze rozwoju. W zeszłym miesiącu wydaliśmy raport, który przedstawia ekosystem startup’ów, który przygotowuje rozwiązania dla firm między innymi energetycznych, wspierających je we wdrażaniu proekologicznych technologii. Mówimy o możliwościach sztucznej inteligencji, która pozwala branży hotelarskiej i gastronomicznej mądrze planować i gospodarować produktami, żeby ich nie marnować i nie wyrzucać. To są inspiracje, które podsuwamy firmom.



Oczywiście część właścicieli firm czy managerów, z którymi rozmawiamy jest poirytowana kolejnym obowiązkiem raportowania, a niektórzy przedsiębiorcy uważają nawet ESG za kolejną „głupią inicjatywę” Unii Europejskiej. Podkreślamy jednak, że raportowanie to tylko odprysk tej zmiany, w której w rzeczywistości chodzi o nowy paradygmat myślenia, wprowadzenie do biznesu nowych wartości. Warto też podkreślić, że dla polskich firm jest to nowy impuls do budowania silnej gospodarki, liczącej się w świecie, bo działającej w oparciu o ważne dla społeczeństw zachodnich zasady. Jeżeli wszyscy w biznesie to zrozumiemy, to nie będziemy postrzegać ESG jako kolejnego wymysłu i utrudnienia w życiu przedsiębiorcy, tylko pozytyw, który może nas wynieść na wyższy poziom. Można to porównać do rewolucji w płatnościach. W Polsce przeskoczyliśmy etap czeków, w którym z przyzwyczajenia utknęli Amerykanie i od razu odnaleźliśmy się w nowocześniejszych płatnościach zbliżeniowych. Warto.

Zapoznaj się z raportem PwC dotyczącym wdrożenia zasad ESG w firmach handlowych i z obszaru dóbr konsumenckich