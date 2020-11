Rada Przedsiębiorczości: Apelujemy do rządu o podjęcie dialogu z biznesem

Organizacje przedsiębiorców zrzeszone w Radzie Przedsiębiorczości apelują do rządu o niewprowadzanie drugiego lockdownu. Polska gospodarka wciąż zmaga się z bardzo poważnymi konsekwencjami pierwszego zamknięcia, zaś przywrócenie tak daleko idących obostrzeń nieuchronnie doprowadziłoby do licznych upadłości firm oraz utraty miejsc pracy.

- Zwracamy uwagę, że Polska będzie musiała się mierzyć z bardzo znaczącym zagrożeniem epidemicznym przez wiele kolejnych miesięcy. Niemożliwe będzie utrzymywanie lockdownu przez tak długi okres – zważywszy m.in. na fakt, iż już same wiosenne pakiety antykryzysowe stanowiły bardzo poważne wyzwanie dla finansów publicznych. W związku z tym konieczne jest wdrażanie rozwiązań minimalizujących ryzyko zakażeń, chroniących w ten sposób wydolność systemu ochrony zdrowia, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości prowadzenia aktywności gospodarczej. Apelujemy do rządu o podjęcie dialogu z biznesem w celu wypracowania standardów bezpiecznego funkcjonowania gospodarki. Konieczne jest w szczególności ustalenie listy warunków uzyskania certyfikatu „bezpiecznej działalności gospodarczej” po spełnieniu, których firmy mogłyby prowadzić działalność.

Szczególną troską należy również otoczyć handel jako newralgiczny element ekosystemu społeczno-gospodarczego. Wszelkie scenariusze mające zwiększyć bezpieczeństwo zdrowotne dotyczące handlu powinny być wypracowywane z przedstawicielami branży, którzy mając wiedzę i doświadczenia z I fali pandemii, dadzą rękojmie skuteczności działania. Nietrafionym rozwiązaniem są godziny dla seniorów, które trzeba zamienić na wprowadzenie specjalnych kas dla seniorów oraz pierwszeństwa obsługi - czytamy w apelu przedsiębiorców.

- Konieczne jest umożliwienie handlu w niedziele, żeby ruch klientów rozłożyć na 7 dni handlowych, co zwiększy bezpieczeństwo klientów i pracowników. Firmy zainwestowały potężne środki w bezpieczeństwo i wiele z nich jest bardzo dobrze przygotowana do drugiej fali pandemii. We własnym interesie nauczyły się chronić pracowników i klientów, a odpowiedzialna działalność gospodarcza nie jest źródłem ognisk pandemicznych. Dlatego dalsze ograniczanie działalności firm będzie zbędną, nieuzasadnioną stratą. Dziś niepewność wynikająca z obostrzeń wprowadzanych w sposób nieuporządkowany, z dnia na dzień, bez odpowiedniego przygotowania, stanowi dla Polski zagrożenie, które powinniśmy pilnie wyeliminować. Należy nadać absolutny priorytet utrzymaniu możliwości produkcji, importu i eksportu oraz świadczenia wszelkich usług niezbędnych dla funkcjonowania biznesu i społeczeństwa - apeluje Rada Przedsiębiorczości.