Raport płacowy: Gdzie wynagrodzenia spadną, a gdzie wzrosną?

Na rynku będzie można również zaobserwować rosnące rozwarstwienie dochodów. Część specjalistów i menedżerów z branż najbardziej dotkniętych kryzysem obniży swoje oczekiwania finansowe. Z drugiej jednak strony najbardziej pożądani przedstawiciele średniej i wyższej kadry, zdecyduje się na zmianę pracy tylko w przypadku otrzymania niezwykle konkurencyjnej oferty. O takie osoby firmy nadal będą musiały walczyć na rynku - wynika z raportu Antal.

Analizy Antal wskazują, że do zawodów, którym nie grozi spadek wynagrodzeń należą przede wszystkim eksperci w zakresie kanałów digital, IT, automatyzacji procesów, a także finansiści. W tych obszarach spodziewane są niewielkie wzrosty oferowanych płac. Wynika to z rosnącego zapotrzebowania firm na kompetencje umożliwiające działanie organizacji w większym stopniu zdalnie oraz dotarcie do klientów za pośrednictwem kanałów online. Zawody, których przedstawiciele będą częściej skazani na chwilowe zamrożenie rosnących oczekiwań finansowych to specjaliści ds. sprzedaży, inżynierowie, a także przedstawiciele wyższej kadry zarządzającej. W tym ostatnim przypadku, wynagrodzenie jest powiązane z realizacją planów organizacji, a w obecnej sytuacji mogą one zostać zmienione lub opóźnione w związku z zawirowaniami na światowych rynkach.

Firmy prowadząc rekrutacje będą bardzo dokładnie analizować jaką wartość dodaną dany pracownik wniesie do firmy. - Kompetencje, które warto pokazać pracodawcy mogą być zarówno rozwojowe, jak i ograniczające koszty. Do tych pierwszych należy np. uruchomienie nowego kanału sprzedaży online czy wdrożenie platformy szkoleń zdalnych. Do tych drugich np. znalezienie rozwiązań prawnych czy podatkowych umożliwiających korzystniejsze rozliczenie - radzi Sebastian Sala, menedżer Antal SSC/BPO.