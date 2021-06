Rebranding sklepów Tesco na Netto ma zakończyć się w pierwszej połowie 2022 r.

Salling Group, duński koncern zarządzający siecią Netto, ogłosiła rekordowe wyniki finansowe za 2020 r. Przychody spółki wyniosły 60,9 mld DKK (1 DKK = 0,60 zł; czyli ok. 36,54 mld zł). Zysk EBIT wzrósł do 2,8 mld DKK, co przekłada się na marżę EBIT w wysokości 4,6 proc.

Przychody Salling Group wzrosły w ubiegłym roku o ponad 4 miliardy DKK i po raz pierwszy w historii grupy osiągnęły poziom ponad 60 mld DKK.

W czerwcu 2020 r. Salling Group podpisała umowę z Tesco na zakup polskiego oddziału brytyjskiej sieci. Ostateczna zgoda UOKiK nastąpiła w marcu 2021 r. Salling Group zainwestuje w transformację przejętych sklepów ok. 1,5 mld DKK. Przebudowa sklepów Tesco na Netto ma zakończyć się w pierwszej połowie 2022 roku.

Przeczytaj także: Tesco zlikwiduje międzynarodowy biznes hurtowy

Liczba sklepów w Grupie Salling na dzień 31.12.2020 to:

- Netto Dania: 522

- Netto Niemcy: 342

- Netto Polska: 394

- Bilka: 19

- føtex and føtex food: 104

- Salling Department Stores: 2

- BR: 28

- Starbucks: 16

- Carl's Jr .: 16

Całość: 1,443

Czytaj również: Lista 75 sklepów Tesco, które do września zmienią szyld