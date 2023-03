REBREAD: Tworzymy wysokabiałkową żywność z czerstwego chleba

W firmie powstaje kwas chlebowy breadbucha, orzeźwiający napój bogaty w składniki odżywcze i proteiny oraz koja powder, przyprawa o smaku umami, którą REBREAD otrzymuje z czerstwego chleba i spożywczych pleśni koji, tych samych, których używa się do produkcji sake czy sosów sojowych.

Pracujemy nad rozwiązaniami, które można byłoby wykorzystać w każdym miejscu na świecie. Transportowanie suchego pieczywa z jednego końca świata na drugi, by zaraz wrócił w przerobionej postaci, generowałoby zbyt wysoki ślad węglowy, a tego chcemy uniknąć. Dlatego, zamiast masowej produkcji, postanowiliśmy dzielić się z partnerami wiedzą, by sami mogli przerabiać chleb, bazując na swoich lokalnych źródłach i wspierając w ten sposób lokalną gospodarkę obiegu zamkniętego - wyjaśnia Katarzyna Młynarczyk, współzałożycielka REBREAD.

Zaproszenie do współpracy z REBREAD można znaleźć na stronie startupu pod adresem https://www.rebread.com/

- Misja ratowania chleba i zatrzymywania tego surowca w obiegu powinna być realizowana wszędzie, gdzie się go piecze i sprzedaje. Na spotkaniu z REBREAD mieliśmy okazję przekonać się, jak niewiele trzeba, by nie tylko zachować cenne surowce, ale i stworzyć nowe możliwości inicjowania współpracy lokalnych przedsiębiorców, o czym na pewno będę mówić przy następnych spotkaniach poświęconych przeciwdziałaniu marnowania żywności - podkreśla pani Ambasador Daphne Bergsma.

Problem marnowania produktów spożywczych dotyka każdego kraju nie tylko w Europie, ale i na świecie. Szacuje się, że każdego roku marnuje się aż ⅓ wytworzonej światowej żywności. Można zatem przyjąć, że ok. 30% powierzchni kuli ziemskiej, wykorzystywanej w celach rolniczych i hodowlanych, przeznaczona jest na produkcję żywności, która nigdy nie zostanie skonsumowana. Taką ilością jedzenia moglibyśmy wykarmić ok. 2 mld ludzi, co wyeliminowałoby głód na świecie.