Reglamentacja towarów w sklepach - Belgia zaczęła w marcu, Polska w lipcu

Od czasu wybuchu wojny w Ukrainie, Europejczycy zaczęli na masową skalę wykupywać produkty spożywcze oraz artykuły pierwszej potrzeby, a w debacie publicznej pojawiło się ponownie dawno niesłyszane słowo, budzące jednoznaczne skojarzenia: reglamentacja. Sieci handlowe wprowadziły

ograniczenia na wybrane produkty, takie jak olej czy cukier biały. Działanie to wywołało jednak panikę, a obywatele masowo ruszyli do sklepów w

celu zrobienia zapasów.

Reglamentacja w Europie. Kiedy pojawiły się pierwsze limity na towary po wybuchu wojny w Ukrainie?

Czy jednak reglamentacja towarów jest zjawiskiem obecnym wyłącznie w Polsce? Jak wynika z przeprowadzonej analizy agencji Hill+Knowlton Strategies, pierwsze kraje w Europie wprowadziły limity na produkty spożywcze już w marcu, niecały miesiąc po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Reglamentacja objęła towary takie jak olej, cukier, papier toaletowy czy warzywa w puszkach.

Oto kalendarium

• 21 marca, Belgia - część belgijskich detalistów wprowadziła ograniczenia w sprzedaży wybranego asortymentu, głównie mąki, oleju, warzyw w puszkach oraz papieru toaletowego. W belgijskich sklepach sieci Lidl można kupić maksymalnie dwa opakowania oleju lub puszek z warzywami oraz trzy opakowania papieru toaletowego. W Aldi klient może zakupić trzy butelki oleju i trzy opakowania mąki. W sklepach Carrefour to menedżerowie mogą sami

decydować o reglamentacji. W Colruyt wprowadzono ograniczenia w zakupie mąki i oleju we wszystkich sklepach. Klienci mogą kupić tylko dwie butelki oleju i dwa opakowania mąki.

• 21 marca, Portugalia - kupujący w sieci Continente mogą nabyć tylko trzy jednostki oleju słonecznikowego. Podobne środki w handlu olejem słonecznikowym przedsięwzięła Mercadona, hiszpański detalista operujący w tym kraju. Sieć cash-and-carry Makro i supermarket Pingo Doce rozszerzyły racjonowanie także na inne rodzaje oleju, przy czym ta ostatnia ograniczyła również sprzedaż oleju słonecznikowego do sześciu sztuk, a sieć

sklepów Mercadão nałożyła limit dziesięciu opakowań tuńczyka w oleju roślinnym na osobę w mniejszych sklepach.

• 27 marca, Grecja - cztery największe greckie sieci supermarketów – AB, Sklavenitis, Kritikos i My Market – ograniczyły zakupy mąki i oleju słonecznikowego podczas zakupów online, a w niektórych przypadkach także w sklepach stacjonarnych do trzech opakowań i trzech butelek.

• 29 marca, Niemcy – niemieckie sieci handlowe tj. Netto, Edeka, Lidl wprowadzają ograniczenia ilościowe co do zakupu produktów. Dotyczy to towarów takich jak olej, mąka, makaron, cukier czy papier toaletowy.

• 30 marca, Hiszpania - rząd Hiszpanii zgodził się na zmianę przepisów pozwalających na reglamentację produktów w placówkach handlowych. Sklepy w sytuacjach wyjątkowych mogą ograniczyć maksymalną liczbę towaru przypadającego na każdego klienta. Już 9 marca zdecydowała się na to sieć Mercadona, gdzie klienci mogli kupić do pięciu litrów oleju.

• 10 kwietnia, Włochy - sieci handlowe Coop, Eurospin, Famila i Mega, rozpoczęły reglamentację oleju spożywczego w regionach Ligurii, Toskanii i Wenecji Euganejskiej. Supermarkety w Treviso i Belluno, dwóch miastach regionu Veneto, ograniczyły zakup oleju do maksymalnie dwóch butelek na klienta. W niektórych supermarketach w Toskanii klienci mogą kupić tylko pięć litrowych butelek oleju słonecznikowego i dwie litrowe butelki oleju kukurydzianego.

• 10 kwietnia, Wielka Brytania - supermarket Waitrose zaczął racjonować ilość oleju słonecznikowego, jaką mogą kupić klienci (dwie butelki na osobę, również w sklepie online). Sieć Sainbury’s ogłosiła, że zamierza zastąpić produkty zawierające olej słonecznikowy jako główny składnik. Od 23 kwietnia w sieci Tesco jeden klient mógł kupić trzy butelki oleju, z kolei sieci Waitrose oraz Morrisons ograniczyły jego zakup tylko do dwóch produktów. 25 maja niektórzy konsumenci wciąż kupują artykuły spożywcze w dużych ilościach, dlatego Aldi

zaczął racjonować kolejne produkty: makaron i ryż.

• 29 kwietnia, Dania - kilka dużych sieci sklepów spożywczych w Danii ustaliło limit zakupu oleju roślinnego w ciągu jednego dnia do trzech butelek. Wśród nich detalista Coop Denmark, która jest właścicielem duńskich sieci sklepów Kvickly, SuperBrugsen, Dagli’brugsen, Brugsen, Irma i posiada 1200 sklepów w całej Danii. The Salling Group, która prowadzi firmy Føtex, Netto i Bilka, oraz Rema 1000 także ogłosiły racjonowanie oleju.

Polska też reglamentuje produkty spożywcze

• 8 lipca, Polska - sieć Makro jako pierwsza sieć handlowa w Polsce wprowadza reglamentację olejów spożywczych. Dopuszczona ilość zakupu to 60 litrów, a w sklepach pojawiają się informacje, że w składzie produktów olej słonecznikowy zostaje zamieniany na inne oleje roślinne.

• 19 lipca, Polska - cukier od 19 lipca reglamentuje Netto i Intermarche.

• 20 lipca, Polska - ograniczenia na zakup cukru wprowadziła sieć Biedronka, umożliwiając klientom zakup 10 kg cukru na jeden paragon.

• 22 lipca, Polska - reglamentację cukru wprowadziły sieci Auchan (dziesięć 1-kilogramowych opakowań cukru na osobę lub dwa 8-kilogramowe opakowania na osobę) i Lidl (10 kg cukru na jednym paragonie).

Kupować czy nie? Oto jest pytanie...

Organizacje i urzędy w wielu krajach, w tym w Polsce, apelują, aby klienci sklepów decydowali się na zakup niektórych produktów tylko wtedy, gdy ich potrzebują. Jak informuje w artykule Money.pl dr Beata Rajba, psycholog z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Polacy robią zapasy ze względu na rosnącą

inflację, zagrożenie recesją oraz brak zaufania do osób rządzących krajem. Braki w dostępności niektórych produktów powoduje panika, że ich zabraknie.