Rekordowa sprzedaż Organic Farma Zdrowia, hurt i e-commerce motorem wzrostu

Sprzedaż spółki detalicznej Organic Farma Zdrowia w 2020 r. wyniosła 56,2 mln zł, fot. mat. pras.

102,7 mln zł - tyle wyniosła sprzedaż Grupy Organic Farma Zdrowia w 2020 roku. To rekordowy poziom sprzedaży w historii firmy.

Sprzedaż spółki detalicznej Organic Farma Zdrowia w 2020 r. wyniosła 56,2 mln zł, co oznacza spadek o 8% w stosunku 2019 roku. Sprzedaż spółki dystrybucyjnej Eko-Wital wyniosła rekordowe 65,8mln zł, co oznacza wzrost o 13% , z tym że sprzedaż poza Grupę wzrosła w tym okresie o 16%.

Motorem wzrostu była sprzedaż hurtowa realizowana przez spółkę dystrybucyjną Eko-Wital. Natomiast w segmencie sklepów detalicznych wysoka sprzedaż utrzymywała się przez pierwsze dwa miesiące oraz bardzo wysoka sprzedaż do 13 marca. Od drugiej połowy marca istotne wzrosty odnotowała większość sklepów przy ulicach, na osiedlach oraz sklepy internetowe, a szczególnie sklep www.organic24.pl. Natomiast od 14 marca znacząco spadła sprzedaż sklepów sieci Organic Farma Zdrowia znajdujących się w galeriach handlowych (w przypadku niektórych sklepów nawet o ponad 60%), po wprowadzeniu rządowych ograniczeń działalności galerii handlowych, w związku z pandemią koronawirusa. Z tych samych powodów musiały zostać zamknięte na wiele tygodni Bistra prowadzone przy markecie w Warszawie i Wrocławiu.

- Sprzedaż sklepów w galeriach handlowych oraz Bistra, poprawiała się z miesiąca na miesiąc po zniesieniu w maju ograniczeń, ale do końca września nie wróciła do pełnego poziomu z 2019 roku, by odnotować ponownie duże spadki od połowy października do końca roku (z wyjątkiem okresu przedświątecznego), w związku z gwałtownym wzrostem zachorowań i wprowadzeniem przez rząd kolejnych ograniczeń i lockdownów. Wyniki EBITDA Grupy w kwocie -851 tysięcy złotych, z jednej strony nadal jest stratą, ale z drugiej strony jest to ogromna poprawa rentowności w stosunku do 2,43 mln złotych straty w roku ubiegłym, w głównej mierze spowodowanej ogromnym pożarem w styczniu 2019 roku, w wyniku którego całkowitemu spaleniu uległa siedziba i magazyny Grupy wraz z całym towarem - napisał w liście do akcjonariuszy Sławomir chłoń, prezes zarządu OFZ.

Obecny rok rozpoczął się wzmożeniem negatywnych skutków pandemii, ciągiem lockdwonów i jeszcze dłuższych i większych obostrzeń sanitarnych niż w roku poprzednim. - Kierownictwo spółki wierzy jednak, że tzw. tzrecia fala pandemii jest już opadająca, a coraz bardziej masowe szczepienia przeciw Covid-19, spowodują w nadchodzących tygodniach luzowanie obostrzeń i znoszenie lockdownu. Jeśli tak się stanie, latem, a już z pewnością po okresie wakacyjnym, funkcjonowanie handlu wróci do normalności, a sprzedaż wróci do poziomów z przed pandemii, a wręcz powinna wzrosnąć, ponieważ konsumenci jeszcze bardziej dostrzegli i docenili pozytywny wpływ produktów ekologicznych na ich zdrowie i odporność. Niezależnie od pozytywnych przesłanek co do przyszłej sprzedaży sklepów spółki zlokalizowanych w galeriach handlowych, OFZ stawia obecnie bardzo mocno na rozwój wszystkich kanałów e-commerce realizujących rekordowe wzrosty sprzedaży. W ciągu kilku tygodni, główny sklep Internetowy organic24.pl, zostanie uruchomiony w całkowicie zmienionej formie - informuje spółka.