Rekordowe wyniki finansowe polskiego producenta chemii gospodarczej

Kilkukrotny wzrost zysku netto rok do roku zdaniem prezeski firmy, Magdaleny Miele, to zasługa konsekwentnie wdrażanej strategii biznesowej i zintegrowanych procesów tworzenia produktu. Zgrany, wysokiej jakości zespół pracowników buduje portfolio od projektowania, poprzez produkcję, marketing i sprzedaż zachowując pełną kontrolę nad bezpieczeństwem, jakością produkcji i produktu. Wzrost wolumenów, sprzedaży a co za tym idzie obecne wyniki finansowe nie byłyby możliwe, gdyby nie wdrożone w ostatnich 3 latach usprawnienia:

- procesy realokacji aktywów produkcyjnych na ukończeniu;

- pozytywne efekty restrukturyzacji kontraktów;

- rosnąca efektywność produkcyjna.

Sukces zakończonego kwartału to też skutek rozwoju organicznego firmy i ustabilizowania się sytuacji na rynku komponentów produkcyjnych od początku roku skutkujące zwiększeniem przychodów ze sprzedaży brandów Global Cosmed i marek prywatnych.

„Skala działania i struktura organizacji Grupy Kapitałowej Global Cosmed pozwala na zaspokojenie oczekiwań wszystkich klientów. Dostarczamy produkty dobrej jakości za rozsądną cenę, co powoduje wzrost zaufania konsumentów i idące za tym wzrosty sprzedaży marek Global Cosmed: Kret, Sofin, Bobini, Apart. Wyniki finansowe zaczynają mieć odzwierciedlenie w wycenie giełdowej (ponad 50% wzrost cen akcji na początku listopada w stosunku do początku stycznia), inwestorzy z większym zainteresowaniem spoglądają na akcje naszej firmy. To cieszy i liczymy na więcej” skomentowała Magdalena Miele, Prezeska Zarządu Global Cosmed S.A.

Grupa Global Cosmed koncentruje się na rozwoju swoich strategicznych marek, tj. Bobini, Kret, Apart i Sofin, ze szczególnym uwzględnieniem ekspansji na rynki zagraniczne, gdzie upatrywany jest potencjał skokowego wzrostu przychodów ze sprzedaży. Spółka duże nadzieje wiąże z rozwojem swojej aktywności na rynku niemieckim, a także na terenie Azji.

Równolegle Global Cosmed S.A. nadal rozwija swoją aktywność w segmencie private label. Firma dostarcza wyroby do praktycznie wszystkich liczących się na terenie kraju i regionu graczy rynkowych, takich jak sieć Lidl czy Rossmann.

Oto szczegóły finansowe:

Skonsolidowana wielkość przychodów Global Cosmed w latach 2021-2023