Relacje Żabki z franczyzobiorcami po nowemu. Wydajność operacyjną w górę o 20 proc.

Chmura może przynosić korzyści branży handlowej na wiele sposobów: poprzez obniżenie kosztów przechowywania danych, zapewnienie dostępu w czasie rzeczywistym do danych operacyjnych czy elastyczność skalowania. Te szanse już dawno dostrzegli czołowi gracze retailowi. Pomiar dokonany metodą CAGR (Compound Annual Growth Rate) przewiduje, że tempo wzrostu rynku chmurowego w okresie od 2022 do 2030 roku będzie się utrzymywało na poziomie 4,56% rocznie.

Żabka korzysta z rozwiązań chmurowych

Żabka posiada w Polsce około 9 tysięcy sklepów franczyzowych i otwiera średnio trzy kolejne każdego dnia. Z usług sieci korzystają codziennie prawie trzy miliony osób. Zarządzanie tak rozbudowaną siecią handlową wymagało posiadania wielu systemów i narzędzi. Szczególnie nieprzyjazny dla użytkownika ze względu na mnogość funkcji był system służący do obsługi relacji z franczyzobiorcami. Korzystanie z niego generowało potrzebę drukowania około 100 tysięcy dokumentów każdego dnia. A jednocześnie obieg papierowych dokumentów był stosunkowo mało bezpieczny, nieprzyjazny dla środowiska i kosztowny.



– Inteligentny system integracyjny na platformie SAP Business Technology umożliwił nam ulepszenie procesów pod kątem środowiskowym, społecznym i biznesowym, a także uodpornienie ich na zmiany, jakie może przynieść przyszłość. Jesteśmy dzięki temu o krok do przodu wobec naszych obecnych potrzeb biznesowych. Co więcej, możemy sprawnie reagować na wszelkie zmiany, szybko wdrażając nowe rozwiązania – mówi Łukasz Armatys, IT Core Systems Manager SAP, Żabka Polska.

Żabka i SAP

Dotychczas Żabka korzystała z kilku rozwiązań SAP, które nie były ze sobą w pełni zintegrowane. Wdrożenie scentralizowanego systemu zarządzania relacjami z franczyzobiorcami opartego o rozwiązanie SAP Integration Suite umożliwiło firmie m.in. zaawansowaną analizę i zarządzanie danymi z punktów sprzedaży. Dzięki wdrożeniu SAP S/4HANA Retail do zarządzania asortymentem możliwe było stworzenie przyjaznego dla użytkownika procesu raportowania, a także optymalizacja wymiany danych między systemami centralnymi a rozproszonymi aplikacjami sklepowymi.

Wdrożenie rozwiązania pozwoliło zapewnić większą niż dotychczas spójność i przejrzystość w dokumentacji, a także niemal do zera ograniczyło drukowanie dokumentów (dotychczas drukowano ich około 100 tysięcy każdego dnia), co pozytywnie wpłynęło na środowisko. Jednocześnie udało się podnieść poziom bezpieczeństwa informacji, bo dokumenty opatrzone są kwalifikowanym podpisem elektronicznym (który jest dostępny tylko dla uprawnionych użytkowników).

Jak Żabka pozyskuje nowych franczyzobiorców? Za jakich rozwiązań IT korzysta?

Także proces pozyskiwania nowych franczyzobiorców został zoptymalizowany nawet o 30%. Jednocześnie spadła liczba awarii sieci, a platforma SAP BTP pomogła wdrażać nowe rozwiązania IT szybciej i sprawniej niż dotychczas. Ponieważ gromadzenie danych, prowadzenie poszczególnych procesów i wreszcie komunikacja z franczyzobiorcami odbywają się w jednym miejscu, operacje biznesowe udało się zmodernizować jednocześnie w całej sieci franczyzowej. W wyniku wdrożenia Żabka zwiększyła swoją efektywność operacyjną o 20%.



– Proces przechodzenia na rozwiązania chmurowe, zastępujących lokalne przetwarzanie i przechowywanie danych, jest procesem stopniowym. W pierwszej kolejności organizacje poszukują sposobu na zachowanie ciągłości działania i w tym obszarze adresują najwięcej obaw. Wyzwaniem jest także angażowanie wewnętrznych ambasadorów, którzy będą w stanie językiem zrozumiałym dla biznesu komunikować przewagi przejścia do chmury. Jako SAP widzimy wyraźnie, że w polskich warunkach biznesowych kluczowe jest pokazywanie sensu zmiany oraz gra zespołowa. Dlatego case study Żabki ma kolosalną wartość jako benchmark dla rynku – podkreśla Michał Ciuraszkiewicz, Sales Director w SAP.