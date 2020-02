Renata Timoščik będzie odpowiadać za ofertę convenience na stacjach Circle K

Renata Timoščik, nowa Senior Director Market Development w Circle K Polska, fot. materiały prasowe

Z początkiem lutego br. Renata Timoščik dołączyła do polskiego zespołu Circle K i objęła stanowisko Senior Director Market Development. Będzie odpowiedzialna m.in. za zarządzanie ofertą convenience, w tym rozwój oferty gastronomicznej i myjni, a także wdrożenie nowego konceptu sklepów Circle K w Polsce.

Renata Timoščik posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu kategorią produktów sieci handlowych, rozwoju działu convenience oraz realizacji projektów marketingowych. Z Circle K jest związana od 2009 roku, początkowo jako Manager Kategorii Convenience na Litwie. Odpowiadała wówczas za ofertę paliwową oraz wsparcie wdrożenia nowego konceptu sklepu. Przed dołączeniem do polskiego zespołu pełniła funkcję Dyrektor Marketingu Circle K na litewskim rynku.

– Choć rynek litewski jest dużo mniejszy niż polski, już teraz mogę powiedzieć, że dostrzegam pewne podobieństwa, m.in. w oczekiwaniach klientów co do oferty na stacji. Polska branża stacji paliw również bardzo mocno rozwija się w kierunku convenience i poszerzania oferty dostępnych usług – mówi Renata Timoščik, nowa Senior Director Market Development w Circle K Polska. Obecnie sieć Circle K jest w trakcie wdrażania sklepów w nowym koncepcie w kolejnych lokalizacjach w Polsce. Koncept sklepu m.in. z rozbudowaną strefą wypoczynkową dla gości oraz szerszą ofertą gastronomiczną jest mi doskonale znany, ponieważ został opracowany w oparciu o najlepsze praktyki z innych rynków i wcześniej wdrożony również na stacjach Circle K na Litwie. Mam nadzieję, że moje doświadczenie w tym obszarze przyczyni się do rozwoju sieci także w Polsce – dodaje Renata Timoščik.

W ubiegłym roku firma podjęła decyzję o otwarciu pierwszych sklepów reprezentujących nowy koncept, w którym stawia na większą i klimatyczną strefę dla gości oraz bogatszą ofertę gastronomiczną. Pilotażowe stacje zostały otwarte w kilku głównych lokalizacjach, a do końca kwietnia 2020 roku Circle K planuje wdrożenie zmian na kolejnych 40 stacjach w Polsce

Firma Circle K Polska (przed 1 kwietnia 2016 r.: Statoil Fuel & Retail Polska) obecna jest na polskim rynku od 1992 r. i prowadzi sieć ponad 350 stacji.