Resort kultury reaguje na akcję "Talenciaki"

Promocja Lidla w szkołach artystycznych?

Chowanie pudełek na "Talenciaki" to skutek interpretacji pisma do dyrektorów, nadesłanego przez urzędników Centrum Edukacji Artystycznej, które podlega resortowi kultury. Ta instrukcja dotyczy działań promocyjnych związanych z Lidlem na terenie placówki. Dyrektorzy mają informować, czy takie działania miały miejsce i doprowadzić do ich zakończenia. Jako powód wysłania pisma urzędnicy podają skargi rodziców.

Biuro prasowe resortu Glińskiego przesłało odpowiedź na pytania Onetu. Zgodnie z nią CEA "nie nakazywało szkołom artystycznym wycofania z udziału w akcji »Talenciaki«, wezwało natomiast — te placówki, w których miało to miejsce — do zaprzestania prowadzenia działań promujących sieć handlową organizującą akcję". Jak czytamy "zdaniem CEA, szkoły artystyczne nie powinny uczestniczyć w reklamowaniu jakichkolwiek sieci handlowych".

Komentarz Lidla

Lidl Polska jest siecią odpowiedzialną społecznie, która podejmuje szereg działań mających pozytywny wpływ na otoczenie, zarówno lokalnie, jak i w skali całego kraju. Firma działa według strategii CSR na lata 2020–2025, w ramach której realizowane są aktywności związane m.in. ze zdrową żywnością czy odpowiedzialnością obywatelską.

Jednym z działań Lidl Polska w zakresie wspierania społeczności lokalnych jest program „Szkoły Pełne Talentów”, który powstał w 2022 roku i już podczas pierwszej edycji cieszył się dużym zainteresowaniem. Do zeszłorocznej akcji dołączyło ponad 10 600 szkół, którym Lidl Polska przekazał niemal 40 tysięcy nagród, w tym nowoczesny sprzęt umożliwiający dzieciom jednakowe szanse w rozwijaniu talentów i nauce. W programie wzięły udział szkoły podstawowe, ogólnokształcące, branżowe oraz technika.

W odpowiedzi na liczne zapytania od rodziców i dyrektorów szkół z całej Polski, zdecydowaliśmy się na drugą edycją programu, która wystartowała 1 września i potrwa do 5 listopada. Klienci w zamian za dokonane zakupy, otrzymują specjalne vouchery – Talenciaki. Na stronie lidl.pl/szkoly mogą przekazać je wybranej szkole. Placówka sama zdecyduje, na co zostaną one wymienione. Udział szkół w programie jest dobrowolny. W tegorocznym katalogu znajduje się aż 120 różnych nagród z 7 kategorii. Każda szkoła może wybrać to, czego najbardziej potrzebuje. Aby wziąć udział w akcji, należy zrobić zakupy na minimum 50 zł, jednocześnie kupując przynajmniej 1 warzywo lub 1 owoc. Ambasadorami programu są ponownie Anna i Robert Lewandowscy.

Lidl Polska nie posiada informacji na temat wspomnianego zdarzenia.

Czym są Talenciaki

"Talenciaki" to akcja Lidla, a jej druga edycja rozpoczęła się we wrześniu 2023. Klient otrzymuje za zakupy kupony zwane "Talenciakami" i może przekazywać je na rzecz wybranej szkoły – wrzucając do pudełka na terenie placówki. A ta wymienia zebrane "Talenciaki" na sprzęt sportowy, elektroniczny czy pomoce dydaktyczne.

