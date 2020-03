Retail Institiute: Odwiedzalność centrów handlowych mniejsza, ale obroty większe

fot. shutterstock, galerie handlowe

W 2019 roku centra handlowe monitorowane przez Retail Institute odnotowały 388 milionów odwiedzin, tj. -0,1 proc. mniej niż w poprzednim roku. IV kw. 2019 roku był o - 0,9 proc. słabszy niż ten sam okres 2018 roku, ale aż o 7,6 proc. lepszy od III kw. 2019r. Rok zamknięto stratą 400 tyś. klientów.

Analizy RI wskazują, że branża handlowa nadal nie odpracowała poniesionych w 2018 roku spadków frekwencji spowodowanych m.in. wprowadzonym zakazem handlu w niedziele. W konsekwencji zaostrzenia w 2019 roku przepisów dot. zakazu handlu w niedziele zaobserwowano stratę kolejnych 12,2 mln klientów korzystających w 2018 roku z oferty centrów w niedziele oraz, co jest bardzo zaskakujące, aż 1,1 mln osób w piątki.

Na przestrzeni lat 2017-2019 centra handlowe straciły -53,9 proc., tj. 28,8 miliona, niedzielnych klientów. Deficyt udało się częściowo zniwelować ponieważ Polacy zaczęli częściej korzystać z oferty centrów w inne dni tygodnia, głównie w soboty (+14,5 proc) oraz poniedziałki (+11,9 proc.). W ogólnym rozrachunku bilans zysków i strat jest nadal ujemny. Odwiedzalność centrów handlowych spadła o -2 proc przy porównaniu wyników za 2019 i 2017 rok.

W tym samym czasie obroty sieci handlowych i usługowych prowadzących działalność na terenie monitorowanych przez Retail Institute centrów wzrosły w 2019 r. o 1,6 proc. w porównaniu do wyników z 2018 roku. Średni obrót z metra na koniec września wynosił 816,3 zł/m.kw. pow. najmu, tj. o 12,5 zł/ m.kw. więcej. W grudniu wskaźnik inflacji wyniósł 3,4 proc. co oznacza, że wzrost obrotów można przypisać w dużej mierze rosnącym cenom, a nie zmianie zwyczajów i nawyków zakupowych Polaków.

Pozytywnie na wynik centrów wpłynęły obroty: sklepów modowych (+3,1 proc.) w tym: moda damska (+2,9 proc.), moda męska (+1,9 proc.), moda mieszana (+3,0 proc.), bielizna (+6,5 proc.), moda i artykuły sportowe (+4,5 proc.), moda i artykuły dla dzieci i kobiet w ciąży (+4,9 proc.), obuwie (+2,2 proc.), biżuteria i zegarki (+6,3 proc.) zdrowie i uroda (+1,3 proc.), dom, ogród i wnętrze (+1 proc.), kawiarnie i restauracje (+13 proc.), rozrywka (+9,7 proc.) oraz specjalistyczne sklepy spożywcze (+4,2 proc.). Negatywnie na wynik wpłynęły obroty branż: galanteria skórzana (-2,8 proc.), zdrowie i uroda, usługi (-21 proc.), elektronika (-8,7 proc.), książki i multimedia (-0,3 proc.).

Centra duże (> 40 000 m.kw. pow. najmu) zamknęły 2019 rok +1,9 proc. wzrostem odwiedzalności r/d/r oraz 5,4 proc. wzrostem like for like. W tym samym czasie obroty najemców wzrosły o +3,5 proc. r/d/r. Centra średniej wielkości (20 000 – 39 999 m.kw. pow. najmu) odnotowały spadki zarówno odwiedzalności (-1,0 proc. r/d/r) jak i obrotów (-3,7 proc. r/d/r). Centra małe (5000 – 19 999 m.kw. pow. najmu) odnotowały spadek odwiedzalności w 2019 o -2,7 proc. r/d/r i aż o -6,5 proc. w odniesieniu do wyników z 2017 r, przy jednoczesnym wzroście obrotów 4,5 proc. r/d/r.