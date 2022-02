REWE nie planuje debiutów na nowych rynkach, ale wspomina o Europie Środkowej...

Według wiceprezesa REWE Group, Jana Kunatha, celem firmy jest zwiększenie organicznej sprzedaży brutto do ponad 20 miliardów euro do 2025 roku. Sieć chce też powiększyć liczbę sklepów do około 5000.

Firma dodała, że ​​planuje konsolidację i rozszerzenie swojej pozycji rynkowej w krajach, w których prowadzi działalność poprzez ukierunkowane inwestycje i mniejsze przejęcia.

Grupa REWE wykluczyła możliwość wejścia na nowe rynki, ale dodała również, że ​​„jeśli pojawi się szansa na uzyskanie atrakcyjnej pozycji rynkowej w kraju Europy Środkowej, Południowej lub Wschodniej poprzez przejęcie, z pewnością taka opcja zostanie zbadana".

Obecnie detalista prowadzi około 4500 sklepów w Austrii, Czechach, na Słowacji, we Włoszech, w Bułgarii, Rumunii, na Węgrzech, w Chorwacji i na Litwie.