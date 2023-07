Rewolucja w branży energetyków. W małych sklepach to jedna z najważniejszych kategorii

Rządzący planują wprowadzić zakaz sprzedaży napojów energetycznych z kofeiną lub tauryną osobom małoletnim oraz radykalnie ograniczyć reklamę tych produktów. Przepisy miały zostać uchwalone latem. Tymczasem Polska Izba Handlu wskazuje, że nowe prawo byłoby jednym z najsurowszych w Europie.

Projektowane w mającym być wkrótce procedowanym projekcie ustawy przepisy dotyczące napojów z dodatkiem kofeiny lub tauryny są bardziej restrykcyjne niż obowiązujące obecnie zasady dotyczące sprzedaży, reklamy i promocji np. napojów alkoholowych – w ocenie Izby są to rozwiązania nieproporcjonalne i niebezpiecznie wpływające na funkcjonowanie rynku handlu.

– Jak rozumiemy, autorzy projektu kierowali się motywacjami związanymi ze zdrowiem publicznym oraz jego ochroną u osób młodych. Ani założenia tej ustawy, ani niezwykle surowe restrykcje za jej naruszenie nie gwarantują jednak osiągnięcia efektu zdrowotnego, a bez wątpienia uderzą w gospodarkę, w tym w szczególności w handel i producentów. Warto mieć na uwadze, że w handlu tradycyjnym – który jest podstawą polskich małych i średnich sklepów – napoje energetyczne są jedną z kluczowych kategorii zakupowych. Biorąc pod uwagę, iż z roku na rok liczba małych sklepów maleje, gdyż konkurują one z bardzo popularnymi i dynamicznie rozwijającymi się zagranicznymi dyskontami, obecna sytuacja jest dla nich kolejnym zagrożeniem i utrudnieniem funkcjonowania, ponieważ uderza w kolejną istotną dla handlu kategorię – tłumaczy Maciej Ptaszyński, prezes PIH.

– Obawiamy się również, że przyjęcie tej projektowanej ustawy spowoduje dodatkowe utrudnienia w funkcjonowaniu sklepów. W szczególności spowoduje to konieczność reorganizacji powierzchni sklepowej oraz dodatkowe obowiązki dla sprzedawców – często nawet bardziej uciążliwe niż w przypadku np. napojów alkoholowych. W efekcie utrudnienia te będą dotyczyć zarówno przedsiębiorców, jak i pracowników oraz klientów nawet niekupujących napojów energetycznych – mówi prezes PIH.

Zwracamy także uwagę, że koszty powstałe z tego tytułu finalnie zostaną przerzucone na konsumentów, pogłębiając tendencje proinflacyjne.

W efekcie wprowadzenia w życie projektu ustawy w obecnej formie wpłynie negatywnie nie tylko na polskich producentów, lecz także na małych i średnich przedsiębiorców handlu detalicznego w Polsce oraz konsumentów. W warunkach trudnej sytuacji gospodarczej należy to ocenić jako działania nieadekwatne, proinflacyjne i powodujące zaburzenia funkcjonowania gospodarki.

– Ponadto uważamy, że kompletnie nieadekwatne też są zaproponowane rozwiązania, jeżeli chodzi o odpowiedzialność karną za złamanie przepisów ustawy – dodaje Ptaszyński.

Pomimo wcześniejszego zgłoszenia projektu do notyfikacji (okres standstill został wyznaczony do dnia 3 sierpnia 2023 r.), notyfikacja ta została wycofana. – Na konieczność dokonania notyfikacji regulacji zwracano uwagę m. in. w opinii Biura Analiz Sejmowych dotyczącym projektu ustawy. Natomiast przyjęcie przepisów, które stanowią przepisy techniczne, z naruszeniem obowiązków notyfikacyjnych, może powodować wątpliwość co do możliwości realnego stosowania tych przepisów. Tym samym doprowadzenie do przyjęcia ustawy w takim stanie faktycznym może spowodować chaos prawny i niepewność adresatów norm co do ich zakresu, co tym bardziej przemawia za koniecznością wstrzymania prac nad wyżej wymienioną regulacją – podkreśla prezes PIH.