Robert Krzak: Nie przewiduję wzrostu udziału produktów lokalnych w handlu nowoczesnym

Czy zamiłowanie Polaków do lokalnych i regionalnych produktów w 2021 może się zwiększać? Robert Krzak, Senior Advisor EY Bussines Consulting tłumaczy w rozmowie z portalspozywczy.pl, że przewaga formatu dyskontowego w Polsce nie pomaga w rozwoju sprzedaży artykułów lokalnych.

Jak mogą się zmieniać zachowania i trendy konsumenckie w 2021 roku? - Analizując obecne zachowania konsumenckie należy zadać sobie pytanie, na ile są one trendami, a na ile reakcjami na sytuację pandemiczną. Czy zniesienie ograniczeń pandemicznych spowoduje powrót do zachowań sprzed pandemii, czy pozostaną one inne niż przed pandemią. Wydaje się, że żadne z obserwowanych zachowań konsumenckich, które pojawiło się w czasie pandemii, nie było nieobecne przed jej wybuchem. Pandemia spowodowała natomiast pewne przyspieszenie i pogłębienie rodzących się już od jakiegoś czasu zmian - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Robert Krzak, Senior Advisor EY Bussines Consulting.

W Polsce zauważalny jest ostatnio trend na żywność lokalną i regionalną. Robert Krzak tłumaczy, że zainteresowanie produktami lokalnymi i regionalnymi obserwowane jest nie tylko na rynku polskim, który nie jest zróżnicowany regionalnie w porównaniu z rynkami np. Francji, Włoch czy Hiszpanii.

- Produkty lokalne reprezentowane są na tamtejszych rynkach w kilku regionach geograficznych i kilku kategoriach, takich jak regionalne piwa, artykuły mleczarskie czy wędliny - mówi.

