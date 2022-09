Roboty sprzedają Pepsi i chipsy Lay's w warszawskich sklepach Carrefour

Wspólne przedsięwzięcie z udziałem interaktywnych robotów to zdecydowany krok w kierunku zastosowania innowacyjnych technologii w obszarze sprzedaży.

eRoboty „Kerfuś” - jak działają?

eRoboty „Kerfuś” opatrzone brandingiem marek Pepsi oraz Lay’s zachęcają klientów Carrefour do zakupu produktów obu marek. Urządzenia nie służą jedynie wsparciu sprzedaży, ale mają za zadanie również zaciekawić konsumentów robiących zakupy i zachęcić ich do wejścia z nimi w interakcję. Roboty są w pełni bezpieczne – dzięki specjalnie zaprojektowanym czujnikom automatycznie zatrzymują się, gdy zbliża się człowiek i w pobliżu przeszkód. Organizatorzy liczą, że projekt przypadnie do gustu fanom nowoczesnych rozwiązań.

− Jako jeden z liderów branży spożywczej staramy się proponować pionierskie rozwiązania, które będą wspomagać decyzje zakupowe konsumentów, a współpracującym z nami punktom sprzedaży ułatwią pracę. Gdy sieć Carrefour, kluczowy odbiorca naszych produktów, zaproponowała zaangażowanie robotów mobilnych, stwierdziliśmy, że warto zbadać ich możliwości. Chcemy, by doświadczenia zakupowe konsumentów naszych produktów były coraz ciekawsze i wywoływały uśmiech na ustach konsumentów. – powiedział Mariusz Janiec, Kierownik ds. Klientów Sieciowych w PepsiCo Polska.

Robot nawiążę więź z klientem sklepu Carrefour?

- Celem Carrefour jest stałe podnoszenie komfortu zakupów naszych klientów. W tym celu wdrażamy innowacyjne narzędzia sprzedażowe oraz promocyjne. Nowe interaktywne eRoboty “Kerfuś” to kolejny z przykładów innowacji w polskim handlu, który wdrożyliśmy, aby poszerzyć doświadczenia zakupowe konsumentów. Poprzez interakcję eRobotów z kupującymi budujemy pozytywne skojarzenia klientów z promowanymi markami, a także realnie wspieramy sprzedaż, bo promowane produkty są na wyciągnięcie ręki - powiedział Sylwester Mroczek, manager działu rozwoju formatów i konceptów handlowych w Carrefour Polska.

Obie firmy poprzez projekt chcą promować nowe podejście do konsumenta w procesie sprzedaży. Podczas zakupów ma on pozostać centralną postacią, dlatego dzięki zastosowaniu nowatorskich urządzeń nie będzie musiał krążyć po sklepie w poszukiwaniu pożądanego produktu – to produkt przyjedzie do niego, a inteligentne roboty zaproponują mu optymalnie dobrany do jego potrzeb asortyment. Jest to narzędzie szczególnie przydatne do promowania nowości produktowych ze względu na bardzo skuteczne przyciąganie uwagi i mobilność gwarantującą widoczność w wielu punktach sklepu.

Popularność robotów w sklepach spożywczych

Pełny potencjał tego typu robotów nie jest jeszcze znany. Wynika to z ciągłego doskonalenia zastosowanej w nich technologii. Wiadomo już, że roboty samojezdne mogą służyć w przyszłości jako nawigacja po powierzchni sklepowej, przeprowadzać ankiety i badania konsumenckie dotyczące asortymentu sklepu i oferowanych marek produktowych, oraz określać ich dostępność. Zarówno PepsiCo jak i Carrefour przewidują, że roboty w marketingu i sprzedaży będą wkrótce o wiele bardziej popularne dzięki upowszechnianiu się nowoczesnych technologii oraz większej dostępności tego typu urządzeń na rynku.

Carrefour Polska to omnikanałowa sieć handlowa, pod szyldem której działa w Polsce ponad 900 sklepów w 6 formatach: hipermarketów, supermarketów, sklepów hurtowo-dyskontowych, osiedlowych i specjalistycznych oraz sklepu internetowego. Carrefour jest w Polsce również właścicielem sieci 20 centrów handlowych o łącznej powierzchni ponad 230 000 GLA oraz sieci ponad 40 stacji paliw.