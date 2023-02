Rok wojny w Ukrainie. Auchan nadal w Rosji

W dzisiejszym wydaniu francuskiego dziennika La Monde napisano, że francuska sieć hipermarketów Auchan zaopatruje rosyjskich żołnierzy na ukraińskim froncie przy współudziale rosyjskiej filii przedsiębiorstwa.

"Le Monde" oraz portale śledcze Bellingcat i rosyjski Insider zebrały wspólnie dowody na to, że francuska firma jest zaangażowana w pomoc Rosji. Dziennikarze dotarli do wewnętrznych maili oraz świadków z rosyjskiej filii Auchan i zweryfikowali zdjęcia i filmy publikowane w mediach społecznościowych, które ujawniły proceder.

Czy te doniesienia ożywią konsumencki bojkot sieci Auchan?

Auchan do tej pory był niewrażliwy na krytykę. Czy to się zmieni?

Agresja Rosji na Ukrainę spowodowała, że wiele firm na znak protestu opuściło rosyjski rynek. Francuskie przedsiębiorstwa handlowe jednak się do tego nie paliły. Auchan wciąż działa na terytorium państwa-agresora.

Przypomnijmy, że detalista funkcjonuje na rynku rosyjskim od 2002 roku. Jest to trzeci co do wielkości rynek firmy, po Francji i Chinach.

Z powodu swoich decyzji Auchan nie ma u nas obecnie dobrej prasy. Teraz za sprawą najświeższych doniesień medialnych ta niechęć może się nasilić.

- Zwykłą chciwość i brak fundamentalnych instynktów moralnych zarządzających racjonalizuje się zwykle na kilka sposobów. Mówi się na przykład, że chodzi o zapewnienie „zwykłym” Rosjanom możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb. Problem w tym, że wedle najświeższych sondaży aż 70 proc. Rosjan popiera Putina, więc uderzenie w nich sankcjami jest zasadne - pisał w zeszłym roku Warsaw Enterprise Institute.

Rodzina Mulliez. Pierwszy sklep w 1961 roku

Historia sieci Auchan sięga 1961 roku. Wtedy Gérard Mulliez otworzył swój pierwszy sklep w Roubaix, w dzielnicy „Hauts Champs”. 50 lat później Grupa Auchan miała już międzynarodowy zasięg i działała w 12 krajach.

Po sukcesie pierwszego sklepu, firma ciągle szuka nowych pomysłów na rozwój i poprawę swojej działalności. Jej doświadczenia doprowadziły do otwarcia w 1969 r. w Englos koło Lille pierwszego centrum handlowego Auchan. Sklep o powierzchni 600 metrów kwadratowych miał nazywać się „Ochan”, co nawiązywało do miejscowej nazwy Dzieliny Hauts Champs (czyt. o szą). Ostatecznie uznano jednak, że brzmienie tego słowa jest zbyt japońskie. Zachowując fonetyczną grę słów, Gérard Mulliez nadał swojemu sklepowi nazwę Auchan.