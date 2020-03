Rosjanie chcą zawojować europejski rynek FMCG

Rosyjska sieć spożywcza VkusVill otwiera pierwszy sklep w Holandii. Detalista planuje także uruchomienie oddziału we Francji, a być może także w Belgii i Chinach.

VkusVill chce otworzyć swój pierwszy oddział poza Rosją w nadchodzących tygodniach. Pierwszy sklep ruszy najprawdopodobniej w Amsterdamie. Sieć ma również plany dotyczące Francji i Chin, a w dalsze przyszłości - Belgią.

Sieć w szczególności ekspansję we Francji postrzega jako eksperyment, ponieważ „staromodny biznes detaliczny tak naprawdę nie dostosowuje się do aktualnych potrzeb” w tym kraju - powiedział w rozmowie z agencją Reuters założyciel VkusVill, Andrey Krivenko. Ten sam problem Krivenko widzi także w Rosji, co tłumaczy szybki rozwój na rodzimym rynku.

Wejście do Holandii ma wynikać z możliwości, jakie stwarza ten rynek. Przepis VkusVill na sukces, zarówno w Rosji, jak i planowanej ekspansji za granicą, to koncentracja na zdrowej, świeżej żywności, bez sztucznych dodatków i możliwie jak największej liczbie produktów lokalnych.

- Budujemy rewolucyjną koncepcję, aby na zawsze zmienić krajobraz supermarketów w Europie Zachodniej - można przeczytać w ogłoszeniu o pracę w holenderskim oddziale sieci. VkusVill twierdzi, że celem jest „pomoc całej Holandii w zdrowym odżywianiu".

W Rosji sieć supermarketów codziennie otwiera dwa nowe sklepy: od momentu założenia w 2009 roku Krivenko otworzył ponad 1200 sklepów, a sieć osiągnęła roczny wzrost sprzedaży o 60 proc. Sklepy są głównie małe, ale w Moskwie po raz pierwszy sieć planuje otwieranie większych placówek z kawiarnią i asortymentem win. Ponadto VkusVill wprowadza na rynek mini sklepy w budynkach biurowych, które wyposaża kasy samoobsługowe.