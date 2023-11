Rosną przychody i zyski Dino Polska. Będzie jeszcze więcej sklepów

EBIT (zysk operacyjny przed odliczeniem podatków i odsetek) Dino Polska wyniósł 558,5 mln zł, wobec 459,5 mln zł przed rokiem i był 2,3 proc. wyższy od oczekiwań analityków na poziomie 545,8 mln zł. Wynik EBITDA (przed potrąceniem odsetek, podatków i amortyzacji) zwiększył się rok do roku o 21,2 proc., do 649,5 mln zł. Marża EBITDA wyniosła 9,45 proc., wobec 9,99 proc. w III kw. 2022 r.

Przychody grupy wyniosły 6,875 mld zł, co oznacza wzrost o 28,1 proc. rdr. Koszt własny sprzedaży wzrósł w III kw. o 29,5 proc., do 5.282,4 mln zł. Koszty sprzedaży i marketingu wzrosły o 25,9 proc., do 989 mln zł. Koszty ogólnego zarządu wzrosły o 18,2 proc., do 47 mln zł.

Dino po trzech kwartałach

Przychody grupy Dino po trzech kwartałach 2023 r. wyniosły 18,97 mld zł i były o 34,4 proc. wyższe rdr. Wzrost sprzedaży LfL wyniósł 2023 r. 16,3 proc. Wzrost sprzedaży LfL był na poziomie 20,6 proc.

EBITDA po trzech kwartałach wyniosła 1.679,1 mln zł (wzrost o 27,3 proc. rdr), a zysk netto 1.056,9 mln zł (wzrost o 31,5 proc. rdr). Marża EBITDA wyniosła 8,85 proc., po trzech kwartałach 2022 r. było to 9,35 proc.

Dług netto grupy Dino wyniósł 911,5 mln zł na koniec września 2023 r., co oznacza spadek o 490,3 mln zł w stosunku do 31 grudnia 2022 r. Wskaźnik dług netto do wyniku EBITDA za ostatnie 12 miesięcy wyniósł 0,41x. Na koniec grudnia 2022 r. wskaźnik ten wynosił 0,76x.

Grupa wypracowała w trzecim kwartale środki pieniężne netto z działalności operacyjnej w kwocie 567,6 mln zł, wobec 460,9 mln zł przed rokiem. Narastająco środki pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły 1.458,2 mln zł, 60,3 proc. więcej rdr.

184 sklepy nowe sklepy Dino

Jak podała spółka w raporcie, świeże produkty, w tym mięso, wędliny i drób, odpowiadały za 38,9 proc. sprzedaży grupy w III kw. i za 40,3 proc.

W trzecim kwartale 2023 r. uruchomionych zostało 68 nowych sklepów Dino. Od początku 2023 r. otwarte zostały łącznie 184 sklepy. Na dzień 30 września 2023 r. sieć Dino liczyła 2 340 marketów.

Zarząd spółki oczekuje, że w 2023 r. całkowita liczba sklepów Dino wzrośnie o "niskich kilkanaście procent" w stosunku do liczby sklepów z końca 2022 r. W 2024 r. spodziewane jest podobne tempo wzrostu sieci.