Rośnie Epic Partners - sojusz zakupowy, w którym działa Biedronka

Epic Partners rośnie w siłę

Na początku tego tygodnia ogłoszono, że Système U, czwarta co do wielkości sieć supermarketów we Francji, dołącza do Epic Partners, aliansu handlowego z siedzibą w Genewie, założonego przez niemieckiego lidera rynku Edekę. Teraz Esselunga, numer cztery we Włoszech, również łączy siły z tą grupą zakupową - donosi m.in. francuski magazyn branżowy "LSA" i niemiecka "Lebensmittel Zeitung".

Kto działa w Epic Partners?

Sojusz ma coraz większe znaczenie w Europie. Pozostali członkowie to: Piknik (Holandia), Migros (Szwajcaria), Biedronka (Polska), Jerónimo Martins (Portugalia), ICA (Szwecja) i Magnit (Rosja). Wszystkie podmioty są sieciami supermarketów, które są silne na rodzimym rynku, ale prawie nie rozwijają działalności międzynarodowej. Nie konkurują więc ze sobą i razem są silniejsi w stosunku do międzynarodowych koncernów FMCG.