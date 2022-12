Rośnie liczba kradzieży w sklepie. 4/5 to sklepy wielkopowierzchniowe

W pierwszych dziesięciu miesiącach tego roku, stwierdzono 26 030 przestępstw związanych z kradzieżą w sklepach. Jest to 29,5 proc. więcej niż w tym samym okresie w ubiegłym roku. Wtedy odnotowana 20 107 kradzieży w sklepach. Porównując tegoroczne dane z 2020 rokiem, możemy zauważyć skok o 58,8 proc. Tego roku było to 16 387 przestępstw kradzieży w sklepach.

Kto i dlaczego kradnie żywność?

Główną przyczyną kradzieży jest wysoka inflacja. Przyczyniła się ona do zubożenia wielu Polaków. Inną przyczyną jest wzrost cen produktów sklepach. Za takie same zakupy musimy zapłacić kilkadziesiąt procent więcej niż w ubiegłym roku. Dodatkowym czynnikiem, który wkrótce może zaostrzyć falę sklepowych kradzieży jest wiszące nad Polską widmo bezrobocia.

Jak sklepy zabezpieczają się przed kradzieżą?

Od stycznia do października 2022 roku na 5 takich czynów, 4 miały miejsce w sklepach wielkopowierzchniowych. W takim sklepie, gdzie jest dużo klientów, łatwiej jest się ukryć i nie zwracać na siebie uwagi. Inną zupełnie odwrotną przyczyną, może być większa częstotliwość wyłapywania przestępców w sklepach wielkopowierzchniowych. Te bardzo często mają wprowadzone standardy ochrony prze ewentualnymi kradzieżami.

Wśród nich są przede wszystkim:

monitoring,

bramki antykradzieżowe,

klipsy antykradzieżowe,

firma ochroniarska.

Inną koncepcją na ochronę sklepu przed kradzieżą są anteny antykradzieżowe. Niektóre z nich wykrywają zabezpieczony towar już w odległości 2,7 metra. Oznacza to, że można teraz zabezpieczyć szersze przejścia i wejścia, które były trudne do ochrony.

Gdzie jest najwięcej kradzieży?

W pierwszych dziesięciu miesiącach tego roku, najwięcej przestępstw kradzieży odnotowano we Wrocławiu – 4616 (I-X 2021 rok – 3204, I-X 2020 rok – 2888). Dalej są KSP w Warszawie – 3914 (odpowiednio 2876 i 2257), a także w KWP w Katowicach – 3263 (2564 i 2167). Na końcu listy są Kielce – 392 (337 i 294), Opole – 422 (331 i 370) oraz Rzeszów – 426 (353 i 301).

Podniesienie do 800 zł granicy wykroczenia za kradzież

Handlowcy mają się czego obawiać, ponieważ istnieje projekt, który zakłada podniesienie z 500 zł do 800 zł kwoty, której rabunek będzie wykroczeniem, a nie przestępstwem - wynika z projektu nowelizacji Kodeksu karnego, który przyjął w listopadzie Sejm. W opozycji do takiej propozycji stanęła m.in. Polska Izba Handlu. Jak argumentują sprzedawcy, podwyższenie kwoty wolnej od popełnienia przestępstwa, zachęci złodziei do ryzykownych prób kradzieży.

Prewencyjnie różnica jest ogromna, ponieważ za wykroczenie grozi grzywna lub 30 dni aresztu, a za przestępstwo - od trzech do pięciu lat więzienia.