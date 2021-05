Rośnie wartość paragonu w sklepach Top Market

W pandemii produkty impulsowe odnotowały wysokie spadki. Wzrosła z kolei sprzedaż produktów suchych oraz ekologicznych. Na znaczeniu zyskują również marki własne, które dziś posiadają około 20% udziału w rynku FMCG, a wartość ich sprzedaży może wkrótce przekroczyć 40 miliardów złotych.



W maj 2020 roku średnia wartość paragonu w sklepach Top Market (PGS) wynosiła 42,50 zł. Tymczasem po roku – wiosną 2021 - wynosił 49.40 zł. Do głosu doszły głównie tzw. produkty zdrowe. Były to zarówno warzywa i owoce, jak i soki wzbogacane witaminami oraz produkty z kategorii Bio/Eko, które wzrosły o ponad 21%. Powoli powraca zainteresowanie produktami impulsowymi, oferowanymi przy kasach i lodami. Wzrosła również sprzedaż alkoholi, w szczególności piw.



Zdaniem ekspertów jeszcze przez długi czas żywność paczkowana będzie sprzedawać się lepiej, niż świeża podawana z lad chłodniczych.



W ostatnim roku wzmocniła się pozycja tzw. private labels. Wśród najpopularniejszych kategorii marek własnych były oczywiście produkty suche (w tym mąka, makarony, kasze czy ryże), które odnotowały w ostatnich miesiącach dwucyfrowe wzrosty. Niewykluczone, że to właśnie ta kategoria w okresie niedoboru towarów zachęciła klientów do zwrócenia się ku markom sieci handlowych.



Obecnie w swojej ofercie sklepy Top Market posiadają przeszło 400 indeksów tzw. private labels, które w najbliższym półroczu mają być rozszerzone o kolejne 100 produktów.



- To dobry czas do rozwoju marek własnych – dodaje Michał Sadecki, prezes PGS. - Współcześni klienci stali się smart shopperami – wiedzą, za co płacą, nie kupują na zapas. Mniej jest zakupów impulsowych, teraz dominują racjonalne zakupy z listą produktów.